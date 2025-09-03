CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В ноябре будет запущена международная платформа BRICS+ AI Success Hub

В ноябре будет запущена международная платформа BRICS+ AI Success Hub. Начало разработки платформы для обмена реальными кейсами внедрения ИИ анонсировал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Началась разработка международной платформы BRICS+ AI Success Hub для обмена реальными кейсами внедрения ИИ, которая будет запущена в ноябре этого года. О ее создании было объявлено в июне 2025 г. на Петербургском международном экономическом форуме. Эта инициатива направлена на формирование единого пространства взаимного трансфера практик между странами БРИКС и их партнерами. Проект будет реализован в стратегическом партнерстве с Глобальным альянсом по ИИ для промышленности и производства (ЮНИДО)».

Сбербанк призвал объединить усилия для разработки эффективных стандартов, обеспечения безопасности и этичности использования ИИ, защиты прав и свобод каждого человека независимо от границ, что нашло поддержку со стороны Китая.

