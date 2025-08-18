CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Сбер» выпустит детские платёжные браслеты

Сегодня дети всё реже сталкиваются с наличными, ведь оплачивать покупки они могут не только картой, но и телефоном — для этого нужно отсканировать QR-код из детского приложения «СберKids». А скоро появятся и первые в России детские платёжные браслеты от «Сбера» для клиентов 6-13 лет.

У такого способа оплаты множество преимуществ. Его сложно потерять, поскольку он надёжно крепится на запястье с помощью регулируемой застёжки. К тому же он выпускается в универсальных цветах — зелёном и фиолетовом, которые подойдут и мальчикам, и девочкам. Оплата происходит так же быстро, как картой или телефоном, а сам браслет становится стильным аксессуаром.

В продажу браслеты поступят осенью — «Сбер» проинформирует об этом своих клиентов дополнительно.

