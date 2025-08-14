CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Банкоматы «Ozon Банка» появятся в гипермаркетах «О’кей»

До конца 2025 г. в 42 гипермаркетах «О’кей» будут установлены собственные банкоматы «Ozon Банка». Первый из них уже доступен для клиентов в Санкт-Петербурге по адресу Выборгское шоссе, д. 19, корп. 1 литера А. Банкоматы также появятся в гипермаркетах Москвы, Московской и Ленинградской областях, в Воронеже, Екатеринбурге, Красноярске, Краснодаре, Мурманске, Нижнем Новгороде, Омске, Ростове-на Дону, Тюмени, Тольятти и Уфе. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Всего до конца 2025 г. «Ozon Банк» планирует установить до 350 банкоматов в разных городах России, они будут располагаться в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) Ozon, торговых центрах и магазинах. Клиенты могут снимать и вносить наличные по любым дебетовым и кредитным картам платежных систем «Мир», Visa и Mastercard (выпущенных банками России).

«Наша задача – установить банкоматы в максимально удобных локациях для клиентов, поэтому команда постоянно изучает различные варианты их расположения в городах по всей стране. Мы рады сотрудничеству с «O’КЕЙ», уверен, что оно поможет укреплению позитивного клиентского опыта», – сказал председатель правления «Ozon Банка» Андрей Личманов.

