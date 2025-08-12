CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках
|

Банк «Санкт-Петербург» представляет для компаний МСБ мобильный эквайринг – решение для приема оплат по картам и СБП через смартфон

Банк «Санкт-Петербург» (БСПБ) представляет для компаний МСБ решение для приема оплат по картам и СБП через смартфон – «Мобильный эквайринг. БСПБ» на базе SoftPOS. Об этом CNews сообщили представители БСПБ.

SoftPOS – это программное решение, которое превращает Android-устройство с поддержкой NFC в полноценный терминал для приема банковских карт и платежей СБП. Продавцу достаточно открыть мобильное приложение «Мобильный эквайринг. БСПБ» на базе SoftPOS, выбрать метод оплаты, и покупатель может приложить карту или смартфон с NFC – аналогично работе с классическим POS-терминалом. Сервис ориентирован на предпринимателей малого и среднего бизнеса: кафе, мобильные магазины, рынки, автолавки, ярмарки и выездные сервисы, и реализован совместно с разработчиком ИТ-решений в области мобильной коммерции M4Banking technologies.

В отличие от традиционных терминалов, SoftPOS не требует покупки оборудования и запускается всего за несколько минут, что очень удобно для клиента. SoftPOS помогает предпринимателям легально принимать безналичную оплату картой, смартфоном или СБП. Все платежи проходят в зашифрованном виде, а данные не сохраняются на устройстве. Электронный чек автоматически отправляется покупателю на e-mail, что делает процесс безопасным. Для подключения мобильного эквайринга от БСПБ, нужно обратиться к менеджеру банка.

«Мобильный эквайринг. БСПБ» на базе SoftPOS – логичное продолжение нашей стратегии по развитию удобных и гибких инструментов для бизнеса. Мы стремимся предоставлять предпринимателям современные решения, которые сокращают издержки и упрощают процессы, чтобы каждый предприниматель мог принимать оплату быстро, удобно и безопасно, независимо от масштаба бизнеса и региона», – сказал директор Департамента продуктов корпоративного бизнеса Банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Туманский.

«Мы видим устойчивый интерес к SoftPOS от банков и предпринимателей по всей стране. Для нас важно, чтобы технология была не просто современной, но и реально работающей в реальных условиях. Совместный запуск с Банком «Санкт-Петербург» – это подтверждение зрелости и эффективности нашего продукта», – отметила коммерческий директор M4Banking technologies Ирина Шаповалова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Надежность и инновации: как брокер ВТБ развивает мобильное приложение

Что тормозит использование искусственного интеллекта

Власти придумали, как не лишать россиян мобильного интернета. Работать будут сайты из «белого списка»

Переход с RISC-серверов на x86 казался самоубийством, но мы справились, - исполнительный вице-президент Газпромбанка об импортозамещении в банках

Перед присоединением к ВТБ «Почта Банк» сменил куратора ИТ

В России массовая блокировка SMS от банков и сервисов. Из-за нового закона не приходят коды подтверждения и авторизации

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще