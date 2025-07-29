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Банк «Санкт-Петербург» стал партнером по эквайрингу платформы «Эвотор.Pay»

Банк «Санкт-Петербург» стал партнером по эквайрингу платформы «Эвотор.Pay». Благодаря партнерству ИT-компании «Эвотор» и БСПБ, предприниматели могут подключить эквайринг на торговую точку без посещения офиса банка. Об этом CNews сообщили представители БСПБ.

В своем личном кабинете на «Эвотор.Pay» предприниматель может не только удаленно подключить эквайринг, но и подобрать решение под запросы своего бизнеса. Подключение через платформу «Эвотор.Pay» обеспечивает бесшовную интеграцию платежного и кассового оборудования.

Заключение договора с банком займет не более одного дня. Выручка от приема безналичных платежей зачисляется на расчетный счет предприятия уже на следующий рабочий день без ограничений по сумме выплат. Предприниматели могут отслеживать все проводимые операции в режиме реального времени в личном кабинете.

«Банк «Санкт-Петербург» – надежный партнер для торгового МСБ, мы нацелены на поддержку бизнеса наших клиентов, в том числе с помощью самых актуальных технологических решений. Возможности «Эвотор.Pay» помогут бизнесу оперативно подключить выгодный эквайринг для ведения и развития своего дела», – сказал директор департамента продуктов корпоративного бизнеса Банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Туманский.

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