CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком ИТ в банках
|

Банк «Русский Стандарт» совместно с «Мобайл Групп» запустили возможность приема биометрии у иностранцев для оформления ими российских мобильных номеров

Банк «Русский Стандарт» совместно с компанией «Мобайл Групп» (федеральный дистрибьютор операторов сотовой связи) в числе первых обеспечили техническую возможность сбора у иностранных гостей в России биометрических данных. Теперь иностранные гости могут сдать биометрию, не тратя свое время на поход в банк, непосредственно при оформлении мобильного телефонного номера.

Услуга по сбору биометрии предоставляется бесплатно. Она актуальна для всех иностранцев в рамках соблюдения требования Федерального закона о связи в части продажи номеров мобильной связи гражданам иностранных государств. Для оформления такого номера телефона с 1 января 2025 г. иностранный гражданин должен получить СНИЛС, зарегистрировать подтвержденную учетную запись в ЕСИА («Госуслуги») и сдать биометрию в ЕБС («Единую биометрическую систему»).

Сервис успешно запущен «Мобайл Групп» совместно с банком «Русский Стандарт» на базе одного из миграционных центров в Ульяновске. В ближайших планах – его масштабирование на все точки компании. Благодаря совместной работе с банком «Русский Стандарт» иностранцы смогут с легкостью сдать свои биометрические данные в точках продаж «Мобайл Групп»: в крупных аэропортах и миграционных центрах в городах-миллионниках.

Стоит отметить, что процесс выдачи СНИЛС иностранцам и регистрация учетной записи в ЕСИА также уже организован на точках «Мобайл Групп». Банк собирает биометрию для ЕБС. Совокупность этих услуг обеспечивает выполнение в одном месте полного цикла процедур, необходимых иностранным гражданам во исполнение требований 303-ФЗ.

В точках продаж «Мобайл Групп» в режиме одного окна иностранные клиенты могут также оформить финансовые продукты банка «Русский Стандарт», а также приобрести страховые продукты «Русский Стандарт Страхование».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн

CNews Analytics впервые опубликовал топ-500 российских ИТ-компаний

Россиян стали атаковать прибыльными кибермошенническими схемами. Число нападений снижается, а суммы краж растут

Россиян будут штрафовать за платежи в криптовалюте, а криптоактивы отбирать

Минцифры расширяет список специальностей для отсрочки от призыва в армию

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2": важный элемент экосистемы инструментов для продуктивной работы и творчества

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Показать еще

Наука

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче
Показать еще