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«Т-Банк» подключил всех российских провайдеров домашнего интернета к сфере «Дом»

«Т-Банк» подключил всех провайдеров домашнего интернета к сфере «Дом». Теперь любой счет за домашний интернет от любого провайдера можно оплатить без комиссии в мобильном приложении Т-Банка. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Оплачивая услуги интернета в банковском мобильном приложении — где совершается большинство рутинных финансовых операций, клиент экономит время на поиск и переход на сайты провайдеров.

Кроме того, оплата в мобильном банке максимально безопасна — клиентам не нужно указывать данные карты на сторонних сервисах, а прямой договор интернет-провайдера и банка исключает возможность мошенникам «вклиниться» в процесс оплаты.

Для удобства можно также настроить автоплатеж, что исключить риск отключения интернета из-за просрочки. Чтобы воспользоваться функцией, необходимо выбрать карту или счет, с которого будут списываться средства для оплаты, и настроить порог списываемой суммы вместе с периодичностью. Платежи при этом останутся под контролем — каждый раз перед автоматической оплатой пользователю будут приходить напоминания, поэтому деньги спишутся только после согласия клиента.

Павел Бутенко, руководитель сферы «Дом» «Т-Банка»: «Ранее оплата интернета через банки часто ограничивалась крупнейшими операторами, вынуждая клиентов использовать сайты провайдеров или личные кабинеты. Благодаря интеграции более тысячи новых интернет-провайдеров в сферу “Дом”, время оплаты значительно сокращается. Клиенты получают единое пространство для контроля всех расходов по дому. Больше не нужно держать в голове дату очередного платежа —- интернет работает всегда».

Чтобы подключить интернет-провайдера, необходимо перейти с главного экрана в раздел «Дом» — выбрать «Платежи» — нажать кнопку «Оплатить новую услугу» — выбрать провайдера.

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