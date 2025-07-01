Регистрация на #PAYMENTSECURITY 2025 открыта!

Конференция пройдёт 11–12 сентября 2025 года в Калининграде. Местом проведения станет культурный центр «Заря» — один из самых узнаваемых символов города, объединяющий современность и дух истории.

Почему стоит приехать именно в Калининград?

Это не только самый западный регион России, но и площадка для открытого диалога профессионального сообщества. Уютная атмосфера города и уникальное архитектурное наследие делают участие в #PAYMENTSECURITY не просто деловой поездкой, а полноценным опытом.

Что мы приготовили для вас?

1. Доклады на тему информационной безопасности в финтехе, отобранные программным комитетом.

2. Воркшоп по практической информационной безопасности Practical Security Village от команды пентестеров Deiteriy Lab.

3. Авторский семинар PCI DSS Training от экспертов Deiteriy Compliance.

4. Живое обсуждение актуальных вопросов с ведущими специалистами в сфере информационной безопасности и ИТ.

Не упустите возможность стать частью главного события в области кибербезопасности и финтеха этой осени.

Регистрация уже доступна на сайте