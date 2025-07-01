Банк «Русский Стандарт»: доля бесконтактных офлайн-платежей смартфонами минувшей весной выросла до 22%

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности бесконтактных платежей смартфонами у россиян. По данным эквайринговой сети банка, их число продолжает расти. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

Аналитики банка «Русский Стандарт» изучили статистику бесконтактных покупок в офлайне весной 2025 г. Сюда вошли платежи по универсальному QR-коду через СБП, с помощью NFC-табличек через СБП, а также с помощью платежных сервисов СБПэй и Mir Pay.

Популяризация и развитие инновационных российских сервисов бесконтактных платежей заметно сказалось на особенностях платежного поведения россиян. Так, аналитики банка «Русский Стандарт» продолжают отмечать тренд на рост доли бесконтактных оплат смартфонами среди всех офлайн-покупок. По данным эквайринговой сети банка, весной 2025 г. доля таких покупок среди всех офлайн-платежей выросла до 22% с 19% годом ранее.

Традиционно в офлайне лидируют платежи по пластиковым банковским картам. При этом на фоне роста популярности бесконтактных операций их доля здесь снижается – до 78% весной 2025 г. с 81% в марте-мае 2024 г. Современный смартфон – удобный и простой инструмент оплаты, который всегда под рукой. С его помощью легко расплатиться бесконтактным способом в супермаркете или в кафе быстрого питания, оплатить услуги курьерской доставки заказа на дом или проезд в общественном транспорте.

Как оказалось, весной 2025 г. россияне стали совершать покупки бесконтактными платежами смартфонами чаще, но на более низкие средние чеки. Так, средняя сумма такого платежа весной 2025 г. составила 907 руб. Годом ранее она была 1069 руб.

Согласно статистике банка, среди самых популярных категорий трат в зависимости от количества бесконтактных офлайн-платежей весной 2025 г. оказались: супермаркеты (средний чек 678 руб.), фастфуд-кафе (средний чек 638 руб.), детская одежда и обувь (средний чек 1858 руб.).

Методология: в рамках исследования в эквайринговой сети банка «Русский Стандарт» в офлайне были изучены бесконтактные платежи по универсальному QR-коду через СБП, с помощью NFC-табличек через СБП, с помощью платежных сервисов СБПэй и Mir Pay, а также карточные платежи весной 2025 и 2024 гг.