На ProcessTech обсудили, как Process Mining и Task Mining меняют подход к эффективности бизнеса

26 июня в Москве состоялось одно из знаковых событий России в области процессной аналитики – ProcessTech. Участниками стали 160 экспертов и ТОП-менеджеров крупнейших компаний, которые собрались обсудить, как Process Mining и Task Mining меняют подход к эффективности бизнеса.

Организаторы мероприятия – Страховой Дом ВСК и Инфомаксимум.

Курс на трансформацию

Страховой Дом ВСК последовательно реализует курс на цифровую трансформацию и внедрение передовых технологических решений. Сегодня компания применяет процессную аналитику как один из ключевых инструментов повышения эффективности, прозрачности и управления внутренними процессами. ВСК не просто изучает тренды, а активно задаёт их, создавая внутри компании прочную базу для data-driven решений.

«ВСК — компания осознанного выбора, открытая к инновациям и стратегическим решениям. Мы внедряем новые технологии не ради тренда, а для реальной пользы бизнесу, партнерам и клиентам. Пропилотированные технологии Process и Task Mining еще в 2023 году показали широкий потенциал и возможность масштабирования. На сегодняшний день мы лидируем на страховом рынке в части масштаба использования данной технологии. ProcessTech объединил более 80 компаний из разных отраслей — это подтверждение высокой востребованности процессной аналитики. Для нас важно быть частью профессионального сообщества, делиться накопленным опытом и поддерживать коллег, которые только начинают развивать процессную аналитику в своих компаниях», — подчеркнула в приветственном слове Анна Рыбина, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

От ИТ до ОЦО

Мероприятие состояло из двух крупных блоков: первый был посвящен практическому опыту применения Process Mining и Task Mining в подразделениях Страхового Дома ВСК.

Марина Ляшенко, вице-президент – руководитель лаборатории финтех и инноваций Страхового Дома ВСК, рассказала, как в компании развивалась процессная аналитика: от первых проектов до полноценного масштабирования и поиска новых направлений.

Ксения Горелова, руководитель Процессного офиса Страхового дома ВСК, рассказала о ряде проектов во внутреннем ОЦО компании — Федеральном сервисном центре. Артур Мадаров, руководитель дирекции анализа ИТ-процессов Страхового Дома ВСК, сделал акцент на реинжиниринге процессов контроля качества технической поддержки с Proceset.

Визионерский взгляд

Вторую часть программы открыл генеральный директор Инфомаксимум Александр Бочкин, который поделился видением того, как научить ИИ говорить на языке корпоративных бизнес-процессов.

«Сегодня работа в большинстве информационных систем сводится к заполнению бесконечных форм. Сотрудники тратят на это миллиарды часов: проверяют, сверяют, копируют, переносят. C Proceset наступает время перемен, – рассказывает Александр Бочкин, генеральный директор Инфомаксимум. – Системы должны понимать человека, работать с естественным языком и автоматически структурировать данные, а не требовать ручного ввода. Чтобы оптимизировать трудозатраты, нужно внедрять открытые API, использовать Task Mining, находить «узкие места» и автоматизировать. Мы вступаем в новую эпоху взаимодействия с технологиями – естественную, человечную, эффективную».

Панельная дискуссия, модератором которой выступила Екатерина Мезяева, руководитель отдела внедрений Инфомаксимум, была посвящена различным подходам к внедрению процессной аналитики в компаниях – централизованному или распределенному (центры компетенций). Эксперты, среди которых были представители Газпромбанка, Страхового Дома ВСК, Вымпелком, Glowbyte и Axenix, поделились опытом формирования профильных структур, обсудили управленческие и операционные риски при масштабировании, ключевые навыки специалистов, плюсы и минусы каждого подхода.

«Мы делаем акцент на внедрение изменений в бизнес-процесс для достижения конечного результата, — поделилась Александра Левушкина, Стратегический партнёр по инновациям Страхового Дома ВСК. – Децентрализованный подход позволяет мотивировать каждого пользователя технологии не просто сформулировать гипотезу на изменение, но и довести доработки до внедрения, тем самым получив конечный результат».

Планы на будущее

Process Mining и Task Mining продолжают играть ключевую роль в развитии интеллектуальной аналитики и управлении бизнес-процессами. Их применение позволяет компаниям не просто выявлять точки роста, но и выстраивать системный подход к трансформации операций с опорой на данные.

Конференция ProcessTech в очередной раз подтвердила: эти инструменты становятся неотъемлемой частью современного бизнеса, а сама площадка – важным пространством для профессионального диалога, обмена опытом и укрепления комьюнити.