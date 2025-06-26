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Сбербанк помог жителям Москвы уберечь от мошенников почти 2,6 млрд рублей с начала года

С начала 2025 г. Сбербанку удалось предотвратить хищения со счетов своих клиентов в Москве на общую сумму порядка 2,6 млрд руб. По-прежнему главной угрозой остаются мошеннические кол-центры, а самый популярный сценарий злоумышленников – под разными предлогами убедить потенциальную жертву перевести деньги на якобы «безопасный» счет. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Чаще всего для обмана используют три основных схемы: получение доступа к аккаунту жертвы на «Госуслугах», отправка жертвам сообщения в мессенджерах от лица их руководителя и звонки от лица представителей различных известных компаний, полиции, Центробанка, сотовых операторов.

Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка: «Чтобы противостоять злоумышленникам, "Сбер" постоянно совершенствует системы защиты, тесно сотрудничает с правоохранительными органами. Наши сотрудники владеют всеми необходимыми знаниями и навыками, чтобы выявить признаки воздействия на клиентов со стороны третьих лиц. Только в этом году совместно с полицией мы предотвратили в Москве больше 1,3 тыс. фактов мошенничества в отношении клиентов банка».

Дополнительно защитить себя от злоумышленников можно, установив бесплатный определитель мошеннических звонков в «СберБанк Онлайн». Всего в приложении доступно порядка 20 сервисов по безопасности. На портале Сбербанка по кибербезопасности «Кибрарий» пользователи также могут узнать об эффективных способах защиты.

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