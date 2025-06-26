Представители РСХБ и Content AI рассказали о переходе на отечественное решение для обработки документов на конференции CNews Forum Кейсы

Представители Россельхозбанка (РСХБ) и разработчика Content AI рассказали о практическом опыте внедрения российской IDP-платформы в одной из крупнейших финансовых организаций страны на конференции CNews Forum Кейсы. В рамках сессии «Цифровизация банков» начальник управления развития систем контент-менеджмента и ЭДО РСХБ.цифра Михаил Пушкарев и руководитель отдела корпоративных продаж Content AI Павел Кондратьев-Сапунов представили кейс успешного перехода с иностранной системы обработки документов на российскую платформу ContentCapture.

В ходе реализации задач импортозамещения РСХБ искал надежное отечественное решение, способное обеспечить высокую скорость и точность обработки документов, а также соответствующее требованиям регуляторов. В числе ключевых критериев для заказчика было нахождение продукта в реестре отечественного ПО, высокая степень его зрелости и масштабируемости.

Выбор банка пал на платформу ContentCapture от компании Content AI. Решение позволяет автоматизировать полный цикл обработки любых типов документов – от распознавания до интеграции данных в учетные системы банка. Также платформа может интегрироваться с российскими LLM для работы с неструктурированными данными.

Проект миграции включал предварительный аудит ИТ-инфраструктуры банка, анализ всех интеграций и кастомных скриптов. На следующем этапе было проведено комплексное тестирование системы на более чем 130 типах документов, включая сценарии работы с идеальными и проблемными данными.

Поэтапный переход на новое решение занял девять месяцев и был осуществлен без остановки критических процессов. Сегодня платформа стабильно обрабатывает более миллиона документов в месяц и поддерживает работу свыше 15 тысяч операционистов РСХБ по всей стране. ContentCapture не только заменила зарубежный аналог, но и открыла дополнительные возможности для автоматизации бизнес-процессов работы с документами.