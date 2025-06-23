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«МТС Банк» оптимизирует трудозатраты с помощью отечественных технологий искусственного интеллекта

«МТС Банк» может оптимизировать до 60% трудозатрат в процессе обработки входящей корреспонденции и подготовки ответов на запросы благодаря внедрению связки технологий Process Mining, Task Mining и «Цифрового сотрудника». Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

«МТС Банк» больше трех лет работает с системой активной бизнес-аналитики Proceset от компании «Инфомаксимум», интегрированной с другими экосистемными решениями. На ее базе за это время реализовано более 30 проектов. Наиболее эффективно для банка себя показала комбинация применения технологий Process Mining и Task Mining.

«С помощью Proceset «МТС Банк» провел детальный анализ и оцифровку операций процесса обработки входящей корреспонденции и подготовку ответов на запросы. Успешное внедрение Цифрового сотрудника (ИИ) в связке с программной роботизацией (RPA) позволят реализовать выявленный потенциал оптимизации в 40-60% за счет распознавания и извлечения данных из неструктурированных типов документов», — сказал Вячеслав Климов, руководитель центра повышения операционной эффективности «МТС Банка».

Для банка важна скорость реализации проектов: с помощью Proceset удалось повысить эффективность работы по первичному анализу бизнес-процессов до 80%.

«Использование Process Mining и Task Mining — не просто тренд, а необходимость для передовых компаний, к которым относится «МТС Банк». Proceset позволяет оперативно выявлять скрытые резервы, а интеграция Цифрового сотрудника выводит автоматизацию на совершенно новый уровень», — сказал Александр Бочкин, генеральный директор компании «Инфомаксимум».

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