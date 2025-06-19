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«СберБизнес» предложил быстрое и безопасное подтверждение контрагентов на основе ИИ-технологий

Предпринимателям больше не нужно вручную подтверждать каждого контрагента при формировании платёжных поручений. Теперь в систему интернет-банкинга «СберБизнес» встроена автоматическая проверка на основе искусственного интеллекта. Если все в порядке, контрагент моментально получает статус «Подтвержден». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Новая функция стала доступна более чем трем млн пользователям веб-версии и приложения «СберБизнес». Она поможет быстрее формировать платежные поручения, особенно для пользователей с токеном (ключ, который подтверждает подлинность пользователя при входе в систему), когда нужно отправить сто и более платежей. Предпринимателям больше не нужно подписывать получателей для каждого документа. Раньше, добавляя нового контрагента в справочник или указывая его на этапе создания платежа, пользователь должен был подтвердить корректность ввода, указав проверочный код из СМС. Неизвестных контрагентов нужно было подтверждать и при импорте платежных поручений из сторонней системы. Сейчас все намного проще и быстрее.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя Правления Сбербанка: «Автоматическая проверка контрагентов в «СберБизнесе» особенно актуальна для предпринимателей с большим количеством платежей. Подтверждать контрагента при создании платежа необходимо для безопасности и минимизации рисков потери средств клиента. Теперь большая часть таких проверок происходит без участия клиента, что экономит время и сохраняет безопасность на высоком уровне».

Кроме того, ИИ-проверка контрагентов помогает значительно сократить количество ситуаций, когда СМС-код для подтверждения приходит на номер телефона, к которому у пользователя нет доступа. Такое случается, когда несколько сотрудников организации работают в одном профиле.

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