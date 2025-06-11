Конференция CNews «СУБД: технологии, миграция и администрирование» состоится 8 июля
CNews приглашает принять участие в конференции «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 8 июля 2025 г.
8 июля 2025 г. CNews проведет конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование».
С докладами выступят:
Дмитрий Васильев, эксперт разработки информационных систем группы PostgreSQL DBA, Ozon;
Максим Зиналь, руководитель технологической экспертизы YDB, СУБД «Яндекс»;
Михаил Кирпичев, ведущий инженер Центра технической поддержки, «Форс»;
Андрей Пауков, ведущий инженер Центра технической поддержки, «Форс».
Основные вопросы к обсуждению:
Российский рынок
- Как развивается российский рынок СУБД?
- Какую долю на нем занимают продукты иностранных вендоров и почему?
- Какие решения предлагают российские вендоры?
- Каковы плюсы и минусы использования Open Source продуктов?
- Как мигрировать с Oracle/MS SQL на отечественную СУБД и не потерять данные?
Технологии
- Российские СУБД.
- Облачные СУБД.
- Средства управления СУБД.
- Искусственный интеллект в СУБД.
- Программно-аппаратные комплексы для управления базами данных.
Проекты и решения
- Внедряем СУБД: делимся опытом.
- Миграция на отечественную СУБД: кейсы.
- Ванильный Postgres — плюсы и минусы.
- Как выбрать вендора и СУБД?
- СУБД из облака.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена