Сбербанк и «Деловая Россия» объединяют усилия для создания новой ИИ-фарминдустрии

Президент, председатель Правления Сбербанка, Герман Греф и председатель «Деловой России» Алексей Репик заключили соглашение о сотрудничестве по созданию новой ИИ-фармацевтической индустрии. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Это принципиально новая ступень в развитии фармацевтики, предполагающая внедрение ИИ на все этапах — с момента поиска молекулы для создания метода терапии до контроля эффективности применения технологий поддержания здоровья. ИИ-cистемы будут учитывать индивидуальные особенности организма человека и обеспечивать непрерывный мониторинг состояния здоровья. Также внедрение технологий позволит значительно сократить сроки производства лекарственных препаратов, в том числе жизненно важных и сделать фармацевтическую отрасль полностью персонализированной.

В ближайшей перспективе это существенно повлияет на благополучие человека и улучшит показатели качества жизни.

Герман Греф, ррезидент, рредседатель Правления Сбербанка: «Искусственный интеллект поможет создать принципиально новую ИИ-фармацевтическую индустрию. Она откроет возможности для разработки прорывных решений в области цифровизации ключевых процессов фармацевтической отрасли, создания персонализированной медицины и лекарственных препаратов. Это переведет отрасль на качественно новый уровень: лекарства будут создаваться быстрее, эффективнее и с учетом уникальных особенностей каждого пациента. Это не только спасет жизни, но и изменит сам подход к медицине, сделав ее по-настоящему индивидуальной».

Алексей Репик, председатель «Деловой России»: «Мы вступаем в эпоху, когда искусственный интеллект трансформирует не только отдельные отрасли, но и всю архитектуру российской экономики. Такой поворотный момент является логичным в рамках индустриальной революции. Сегодняшнее соглашение — шаг к формированию технологической парадигмы, где ключевые сферы, в том числе здравоохранение, будут развиваться на новых условиях. У России есть уникальный шанс быть в авангарде этих изменений — и «Деловая Россия» готова быть драйвером этих перемен вместе с ведущими партнерами».

Также было подписано перовое отраслевое соглашение о развитии новой ИИ-фарминдустрии. Документ подписали директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов, генеральный директор Института AIRI Иван Оселедец и генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев. Это первый в отрасли стратегический альянс подобного масштаба, объединяющий экспертизу ведущего отечественного производителя лекарственных средств «Р-Фарм», новейшие цифровые технологии Сбербанка и компетенции AIRI. Сотрудничество позволит выйти на принципиально новый уровень взаимодействия и откроет возможности для разработки прорывных решений в области цифровизации ключевых процессов фармацевтической отрасли.