Новый выпуск облигаций, обеспеченных потребительскими кредитами Сбербанка, можно приобрести онлайн

Сбербанк упрощает инвестиции в инструменты секьюритизации: новый выпуск облигаций, обеспеченных потребительскими кредитами, со ставкой ежемесячного купона по старшему траншу 20,30% годовых и прогнозной доходностью до 22,25% годовых можно приобрести онлайн. Банк секьюритизировал потребительские кредиты своих заёмщиков общим объемом 20 млрд руб., с учетом младшего и старшего траншей. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Это уже вторая сделка Сбербанка по секьюритизации потребительских кредитов. Инвесторы могут приобрести облигации, выпущенные в результате секьюритизации, как в приложении «СберИнвестиции», так и через других брокеров. Бумаги доступны широкому кругу квалифицированных, а также неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования. При этом приобрести их могут как частные, так и корпоративные инвесторы. Сбербанк — маркетмейкер по выпуску и обеспечивает ликвидность на вторичном рынке.

Параметры выпуска: объем старшего транша, размещаемого рыночным инвесторам — 16 млрд руб.; ожидаемый кредитный рейтинг старшего транша — ruAAA.sf (от «Эксперт РА»); обеспеченность (отношение размера портфеля кредитов к общей номинальной стоимости облигаций) старшего транша — не менее 125%; планируемая ставка ежемесячного купона по старшему траншу — 20,30% годовых; предполагаемая годовая доходность — до 22,25% годовых; номинальная стоимость одной облигации — одна тыс. руб.; облигации амортизируемые, прогнозируемый срок до полного погашения — 2,5–2,7 года.

Инвесторы могут направлять заявки на участие в размещении с 16 июня, закрытие книги — 27 июня.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя Правления Сбербанка: «Наш пилотный выпуск обеспеченных потребкредитами облигаций, который состоялся в 2024 г., подтвердил востребованность этого инструмента. В новом выпуске мы не только увеличили объём и доходность облигаций, но и полностью оцифровали инвестиционный процесс, сделали его максимально удобным и прозрачным, что особенно важно для пока ещё сравнительно нового класса активов. "Сбер" — один из немногих оригинаторов секьюритизации, кто предоставляет инвесторам доступ к ежемесячно обновляемой прогнозной модели денежных потоков. В результате мы получаем множество положительных отзывов от клиентов, которым важно регулярно отслеживать состояние портфеля и оценивать его качество».

Как подчеркнул Александр Ведяхин, Сбербанк планирует сделать секьюритизацию потребкредитов регулярной практикой. Банк готов помогать другим банкам-оригинаторам в выводе на фондовый рынок облигаций, выпущенных в результате секьюритизации их активов. В Сбербанке полагают, что и профессиональные участники рынка, и инвесторы оценят перспективность этого инструмента и секьюритизация станет дополнительным источником привлечения финансирования для банков, которые активно наращивают свои кредитные портфели.