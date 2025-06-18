Сбербанк поможет предпринимателю заключить контракт с государством

Сбербанк предлагает предпринимателям решение, которое помогает уверенно выходить на госторги и зарабатывать. Оно доступно бесплатно в веб-версии «СберБизнеса» — интернет-банка для корпоративных клиентов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Рынок госзакупок непрост, отметил Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка. Новым участникам нужно предоставить целый ряд документов, к тому же непонятно, где искать подходящие торги и у кого проконсультироваться. Сейчас на этом рынке всего 300 тыс. участников. Только в 2024 г. из-за этих барьеров не состоялось 980 тыс. торгов на сумму 4,8 трлн руб. Из них 25% торгов не получили вообще ни одной заявки, а 75% — только одну, что также привело к их отмене.

Теперь у клиентов Сбербанка есть единый цифровой кабинет для участия в торгах — здесь можно находить актуальные закупки, получать аналитику, оформлять банковские гарантии и гибко настраивать уведомления. Платформа работает на базе SberCRM. Новичкам помогут эксперты банка — они помогут стать участником закупок и подобрать подходящие торги. С января 2025 года сервисом уже воспользовались 23 тыс. предпринимателей.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Мы непрерывно развиваем нашу платформу, делая участие в государственных закупках удобнее и эффективнее. Уже в июне появится новая функция, работающая на базе искусственного интеллекта, которая возьмет на себя самую сложную и трудоемкую часть работы с тендерной документацией. Она автоматически проанализирует все материалы и сформирует наглядный отчет по каждому тендеру в один клик, выделив ключевые параметры: сроки, штрафы, лицензионные требования и другие важные детали для сделки».