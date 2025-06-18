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IW Group разработала платформу дистанционного банковского обслуживания физических лиц для банка «Дом.ру»

Компания IW Group, которая занимается разработкой платформ дистанционного банковского обслуживания (ДБО), мобильных приложений, веб-сервисов и клиент-серверных решений, создала новую систему ДБО физических лиц для «Дом.ру» банка (АО КБ Урал ФД). Это позволило автоматизировать многие внутренние бизнес-процессы. Об этом CNews сообщили представители IW Group.

Часто региональные или небольшие банки пользуются коробочными решениями для создания мобильных приложений и веб-сервисов для дистанционного обслуживания клиентов. Такой подход не всегда рационален: в коробочных решениях отсутствует ряд удобных для клиента функций, а сотрудникам банка приходится вручную вносить обновленную информацию.

Для преодоления этой проблемы «Дом.ру» банк решил с нуля разработать собственную автоматизированную платформу дистанционного банковского обслуживания физических лиц, включающую в себя функциональный веб-сайт и мобильное приложение. Компания-разработчик IW Group, обладающая опытом в разработке ДБО, подошла для реализации этого проекта.

Главной задачей команды стала разработка и интеграция платформы с существующими core-системами банка. Нужно было сохранить все те функции, которые банк предлагал физическим лицам в предыдущей версии приложения. При этом необходимо было сделать клиентский опыт более приятным, а интерфейс — понятным и современным. Наконец, важно было автоматизировать внесение новой информации из АБС заказчика и реализовать функционал по pos-кредитованию клиентов банка без привязки к карточному процессингу.

Для выполнения проекта было привлечено 34 специалиста. Важным этапом стал сбор и анализ информации. Аналитики IW Group интервьюировали сотрудников банка из различных департаментов: от ИТ-специалистов до бухгалтеров. Специалисты исследовали и проработали клиентские пути, пожелания и бизнес-требования банка.

Далее команда IW Group разработала Back- и Front- компоненты платформы. В рамках этой работы были созданы:

Новая система авторизации и подтверждения транзакций, которая позволяет отказаться от одноразовых паролей и простой электронной подписи.

Система доставки уведомлений, которая обеспечивает управление каналами коммуникаций (SMS, Push, а в дальнейшем - мессенджеры, соц. сети), взаимодействие с чат ботами. Кроме того, трансформация формата сообщения происходит автоматически в зависимости от выбранного типа канала коммуникаций.

Сервис управления клиентскими согласиями и сервис генерации подписи с использованием технологии с применением сертифицированных российских СКЗИ.

Итоговый функционал платформы ДБО включает в себя зону авторизации и регистрации, главный экран, подписание документов на выдачу pos-кредитования, основные продукты банка, переводы и м.д.

По итогам реализации проекта решение изменило ИТ-ландшафт банка. Мобильное приложение и веб-сайт теперь работают в рамках одной омниканальной платформы.

«Команда IW Group прислушалась к главному нашему пожеланию: работы по интеграции обновленных сервисов в архитектуру банка не помешали существующим бизнес- и операционным процессам. Кроме того, специалисты компании учитывали в работе каждое наше замечание и оперативно на них реагировали», — отметил Сергей Герценштейн, директор по информационным технологиям «Дом.ру» банка.

«Аналитики и архитекторы IW Group отличаются глубокими знаниями и компетенциями именно в ДБО, так как среди них многие являются экспертами с многолетним опытом работы в крупнейших российских банках. Благодаря этой экспертизе мы смогли предложить клиенту оптимальное решение, которое является уникальным, полностью кастомизированным под Банк и отвечающим всем требованиям заказчика», — сказал Николай Маркашов, исполнительный директор IW Group.

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