Вместо суток — 20 минут: «Т-Банк» запустил срочные переводы по реквизитам для физических лиц

«Т-Банк» запустил «Срочные переводы по реквизитам» — сервис, позволяющий клиентам-физическим лицам ускоренно отправлять платежи напрямую юридическим или физическим лицам по их банковским реквизитам.

В настоящее время переводы физических лиц по реквизитам в другие российские банки занимают в среднем один рабочий день. В рамках сервиса «Срочные переводы по реквизитам» от «Т-Банка» средства зачислятся в срок до 20 минут.

Новый сервис пригодится в ситуациях, где скорость критична, например: при переводе суммы, превышающей лимиты Системы быстрых платежей (СБП) — свыше 1 млн руб. другим людям; если контрагент настаивает именно на таком способе перевода средств; для оперативной оплаты счетов или иных обязательных платежей по реквизитам в преддверии выходных, чтобы деньги зачислились день в день; для безопасного расчета по крупным сделкам, таким как, покупка автомобиля по договору и др.

Это экономит время клиентов и избавляет от необходимости наличного расчета в различных жизненных ситуациях, что повышает безопасность сделок.

После перевода средств по реквизитам в мобильном приложении «Т-Банка» сразу формируется платежное поручение. Это позволяет клиенту оперативно подтвердить сделку — как для юридических, так и для физических лиц.

Сергей Хромов, вице-президент, директор департамента ключевых экосистемных продуктов «Т-Банка»: «Срочные переводы по реквизитам» — это ответ на выявленную потребность клиентов в скорости таких расчетов. Часто бывают ситуации, когда нужно отправить крупную сумму и день в день подтвердить платеж, например, за квартиру или автомобиль. Мы устранили главную боль — длительное ожидание зачисления, которое могло сорвать важные сделки. Теперь клиенты «Т-Банка» могут совершать такие платежи с уверенностью, что деньги дойдут почти мгновенно, а подтверждение будет у них на руках сразу».

Как работают «Срочные переводы по реквизитам»

В мобильном приложении «Т-Банка» нужно зайти в раздел «Платежи» – «Переводы» – «По реквизитам». Ввести реквизиты вручную или отсканировать при помощи «Умной камеры», выбрать счет, с которого необходимо отправить средства, внести сумму перевода, подключить услугу «Срочный перевод» и нажать «Перевести». Стоимость услуги составляет 199 руб. за один перевод.

Чтобы воспользоваться сервисом «Срочные переводы по реквизитам», необходимо обновить мобильное приложение «Т-Банка» на iOS и Android до версии 7.8.