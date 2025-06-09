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Заказать наличные можно в «Сбербанк Онлайн»

Теперь владельцы Android-смартфонов могут заказать наличные в приложении «Сбербанк Онлайн» и выбрать удобный офис банка в любой точке страны, чтобы получить там денежные средства. Достаточно зайти в раздел «Все сервисы» — «Управление финансами» — «Заказ наличных в офис» или набрать в поисковой строке «Заказ наличных». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Вячеслав Цыбульников, заместитель председателя правления Сбербанка: «Клиентам больше не нужно дважды посещать офис: сначала, чтобы оформить заявку, а потом чтобы забрать деньги. Теперь заказать наличные можно всего за несколько секунд в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», а забрать в удобном офисе в любом городе. Освободившееся время лучше потратить на другие дела, на себя или своих близких».

Услуга доступна клиентам старше 18 лет. Заказать можно наличные рубли, доллары США и евро. Максимальная сумма заказа — 10 млн руб., 10 тыс. долларов или евро.

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