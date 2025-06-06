CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в банках Искусственный интеллект
|

Сбербанк рассматривает использование Gen AI как ключевой инструмент кардинального изменения клиентского опыта

Сегодня голосовые и текстовые боты помогают закрывать около 70% вопросов клиентов, а сотрудники все чаще подключаются тогда, когда необходимо помочь с нестандартным или проблемным запросом клиента, принять экстраординарное решение. Об этом рассказала вице-президент, директор департамента «Забота о клиентах» Сбербанка Елена Левина.

С начала 2025 г. Сбербанк стал внедрять в работу своих контактных центров принципы автономизации, которая пришла на смену классической автоматизации. В основе этого процесса — поддержка клиентов с помощью ИИ-агентов, которые образуют мультиагентную систему. Задача выходит на новый уровень — обеспечить бесшовное взаимодействие человека с искусственным интеллектом, включая эмоциональную составляющую. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка,

ИИ-агенты улучшают клиентский опыт, повышают скорость и качество ответа за счет гибкости, которую дает генеративный искусственный интеллект, интегрированный в процессы обслуживания. В тоже время, как отметила Елена Левина, следуя стратегии человекоцентричности, Сбербанк внедряет технологии и инструменты, которые позволяют экономить время клиента на решение вопроса, уже сейчас это более 4 млн часов ежемесячно.

Большое внимание к качеству сервисного обслуживания и внутренней эффективности, в том числе за счет внедрения ИИ-помощников в работу контактного центра, было высоко оценено профессиональным сообществом.

Елена Левина: «Мы находимся на пороге фундаментальных изменений в использовании ИИ в процессах сервисного обслуживания. Технологии генеративного искусственного интеллекта позволяют не только улучшать эффективность процессов сервисного облуживания, но и качественно повышать уровень эмпатии ИИ-ассистентов при взаимодействии с клиентами. Мы видим, что все больше клиентов, обращающихся в контакт-центр «Сбера», положительно реагируют на ИИ-помощников и ценят высокое качество и скорость ответа, которые они обеспечивают».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Никакого Gmail. Власти готовят запрет авторизации на российских сайтах с зарубежных почтовых адресов

Доля закупок отечественной радиоэлектронной продукции в ПСБ превысила 85%

Лидеры развития ИИ выступят на «CNews FORUM Кейсы 2025»

Сбербанк создал нового «сверхразработчика» софта

Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы

В России раскрывается лишь 2% преступлений, связанных со взломом аккаунтов на ИТ-сервисах

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще