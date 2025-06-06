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Банк «Русский Стандарт»: 64% платежей через СБП минувшей весной было в онлайне

Банк Русский Стандарт изучил особенности платежей россиян через Систему быстрых платежей (СБП). Весной 2025 г. общий средний чек такой покупки вырос до 1,795 тыс. руб. с 1 016 руб. годом ранее. По данным эквайринговой сети банка, доля онлайна в покупках через СБП весной 2025 г. составила 64%, а офлайна – 36%. Показатели у офлайна выросли – в аналогичном периоде 2024 г. у онлайн-покупок было 81%, а офлайн – 19%. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

По наблюдениям аналитиков банка, традиционно платежи через СБП в онлайне более популярны. Тем временем доля офлайна стабильно растет. Увеличивается число россиян, которые используют СБП для платежей во время визитов в кафе, торговые центры и супермаркеты, где с легкостью оплачивают покупки через QR-код на кассах, с помощью специальных платежных NFC-табличек в кассовых зонах и пр.

С марта по май 2025 г. средний чек покупки в онлайне через СБП оказался выше, чем в офлайне – 1,971 тыс. руб. против 1,486 тыс. руб., соответственно. При этом годом ранее по величине средней суммы, напротив, лидировал офлайн – 1,72 тыс. руб. против 877 руб. в онлайне.

Согласно статистике банка, среди самых популярных категорий покупок в зависимости от количества платежей через СБП в онлайне марте-мае 2025 г. оказались супермаркеты (799 руб.), рестораны быстрого питания (713 руб.) и детская одежда (1,839 тыс. руб.).

В офлайне же в число популярных категорий весной 2025 г. вошли супермаркеты (592 руб.), рестораны быстрого питания (704 руб.) и книжные магазины (885 руб.).

Методология: в рамках исследования были изучены данные по всем покупкам через СБП по картам всех банков в эквайринговой сети банка «Русский Стандарт». Были проанализированы количество и средние чеки таких онлайн- и офлайн-покупок весной 2025 и 2024 гг.

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