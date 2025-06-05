Решение «СберТеха» поможет ритейлу быстрее создавать изображения для продуктовых каталогов с помощью нейросети Kandinsky

Российский разработчик ПО «СберТех» интегрировал нейросеть Kandinsky в систему для управления данными о товарах Platform V Product 360. Теперь пользователи решения могут прямо в его интерфейсе создавать изображения высокого качества для продуктовых каталогов с помощью встроенного ИИ-инструмента. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Благодаря интеграции Platform V Product 360 и Kandinsky контент-менеджеры смогут генерировать релевантные изображения продукта в товарной карточке по текстовому описанию, а также настраивать соотношение сторон картинки. Новая функциональность позволяет сэкономить время и ресурсы: быстрее создавать медиаконтент для карточки товара и ускорить ее публикацию в каналах продаж.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Возможность создавать контент для продуктовых каталогов с помощью ИИ появилась в Platform V Product 360 еще в 2024 г. Тогда нашим пользователям стала доступна генерация текстовых описаний для карточек товаров. Теперь, с помощью Kandinsky, пользователи смогут быстро дополнить их качественными изображениями продукта. Эта интеграция – наш очередной вклад в автоматизацию процессов ритейла, который позволит компаниям сосредоточиться на развитии бизнеса, а рутинные задачи переложить на искусственный интеллект».

Kandinsky — нейросеть Сбербанка для генерации изображений и видео по текстовому описанию.

Platform V Product 360 — инструмент «СберТеха» для управления продуктовым каталогом, хранения маркетинговой информации, работы с карточками товаров и выгрузки данных в каналы продаж. Продукт более четырех лет эксплуатируется в масштабах Сбербанка и позволяет автоматизировать ведение каталога различных банковских услуг. Решение зарегистрировано в Реестре российского ПО, подходит для задач импортозамещения, а также соответствует корпоративным стандартам в области безопасности, надежности и производительности.