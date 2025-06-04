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Сбербанк представил GigaIDE Pro — российскую корпоративную альтернативу JetBrains

Сбербанк представил новую версию интегрированной среды разработки GigaIDE Pro, которая заменяет зарубежные аналоги и подходит для использования в закрытых контурах компаний и on-premise-средах. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Продукт минимизирует зависимость от зарубежных платформ, обеспечивая устойчивость и безопасность ИТ-процессов. Среда разработки поддерживает удаленную работу с распределенными инфраструктурами, упрощает редактирование и синхронизацию файлов, а также предлагает глубокую интеграцию с российскими системами тестирования, такими как Test IT и Test Ops.

Кроме этого, в новой версии продукта стала удобнее навигация по коду для фреймворков Spring и Jakarta, а для Python-разработки добавлены инструменты быстрого создания проектов на Django и Flask. В корпоративную поставку также входит локальный маркетплейс с проверенными на безопасность открытыми плагинами, заменяющий зарубежный аналог.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «По нашим оценкам, сегодня GigaIDE занимает 14% рынка IDE в России. Продукт уже успел завоевать доверие среди российских разработчиков менее чем за год своего существования. Наша среда разработки не только устраняет юридические и операционные риски, связанные с использованием зарубежных решений, но и предоставляет бизнесу инструменты для ускорения разработки и повышения качества программного обеспечения. Интеграция с российскими системами тестирования и локальный маркетплейс плагинов позволят бизнесу выстраивать устойчивые и эффективные процессы разработки, минимизируя зависимость от внешних платформ. Мы видим в этом возможность для ИТ-отрасли укрепить свои позиции на рынке, обеспечивая стабильность и масштабируемость проектов».

В июне 2024 г. Сбербанк представил комьюнити-версию GigaIDE Desktop, бесплатно доступную пользователям платформы для работы с исходным кодом GitVerse. Среда позволяет вести разработку на популярных языках программирования, обеспечивает совместимость с востребованными плагинами и привычный пользовательский опыт.

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