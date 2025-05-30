«Сбер» запустил структурные облигации на биткоин

Сбербанк сообщил о запуске нового инвестиционного продукта — банк запустил структурные облигации, доходность которых напрямую зависит от динамики стоимости биткоина. Новый инструмент уже доступен ограниченному кругу квалифицированных инвесторов на внебиржевом рынке. Следующие размещения структурных облигаций с экспозицией на криптовалюты «Сбер» планирует производить с полноценным листингом на Московской Бирже, что обеспечит прозрачность, ликвидность и удобство для широкого круга квалифицированных инвесторов.

Структурная облигация «Сбера» предоставляет владельцам уникальную двойную экспозицию: инвестор может получить доход как от будущей динамики долларовой стоимости биткоина, так и от возможного укрепления курса доллара к рублю. При этом инвесторам не требуется открывать криптовалютный кошелёк или совершать операции на нерегулируемых зарубежных площадках — все сделки осуществляются в рублях в рамках российской правовой и инфраструктурной среды.

Также «Сбер» будет предлагать и биржевые инструменты с экспозицией на криптовалюту. Так, фьючерс на биткоин будет доступен в «СберИнвестициях» 4 июня сразу, как только его запустит «Мосбиржа».

Сбербанк остается лидером в области внедрения новых финансовых решений, предоставляя инвесторам доступ к передовым инструментам на российском рынке.