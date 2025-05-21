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Платформа Webbankir стала партнером Сбербанка по программе комплексного урегулирования задолженности

Финансовая онлайн-платформа Webbankir присоединилась к программе по комплексному урегулированию долгов Сбербанка. Теперь клиенты, имеющие открытые кредиты в разных организациях и допустивший просрочку, могут сразу получить выгодное предложение по урегулированию проблемной задолженности от участников программы. При этом условия погашения каждый кредитор разрабатывает самостоятельно. Об этом CNews сообщили представители Webbankir.

Программа значительно облегчает положение заемщика, так как ему не придется изучать требования разных финансовых организаций и подавать несколько заявок и разные пакеты документов. Также при реструктуризации задолженности происходит снижение ежемесячного платежа, отсрочка или увеличение срока погашения кредита.

«Мы постоянно работаем над улучшением процесса взыскания, чтобы сделать его максимально комфортным и для компании, и для клиента, особенно если человек не отказывается от своих обязательств, а не может выполнить их из-за сложных жизненных обстоятельств. Например, прямо в личном кабинете каждый клиент Webbankir может буквально в один клик досрочно пролонгировать заем, и это никак не повлияет на его кредитную историю. Если просрочка все же случилась, мы всегда стараемся найти компромиссное решение, которое устроило бы все стороны. Именно поэтому мы с радостью присоединились к программе «Сбера» как лидера российской финансовой системы. Считаем, что это повысит уровень досудебных досрочных погашений и будет способствовать росту взаимопонимания между финансовыми организациями и клиентами», – отметил Денис Сидоров, главный исполнительный директор компании Webbankir.

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