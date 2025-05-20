CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках
|

Сбербанк установил в Ленинградской области почти 13 тыс. терминалов для оплаты улыбкой

Сбербанк расширяет использование биометрических технологий в розничной торговле: в Ленинградской области установлено уже более 12,7 тыс. терминалов с функцией «Оплата улыбкой». За I квартал 2025 г. количество транзакций, совершенных с помощью биометрии, выросло почти в 10 раз год к году. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сервис «Оплата улыбкой» позволяет совершать покупки без карты, наличных и даже смартфона — достаточно просто улыбнуться камере терминала. Технология обеспечивает безопасность: оплатить покупку по фотографии, изображению в телефоне или в маске невозможно.

Александр Закурдаев, управляющий головным отделением Сбербанка по Ленинградской области: «Наш приоритет — обеспечить доступность передовых технологий жителям всех уголков Ленинградской области. Внедрение современных терминалов с поддержкой сервиса «Оплата улыбкой» помогает значительно упростить повседневные операции, повышает комфорт людей и защищенность транзакций».

Для использования сервиса «Оплата улыбкой» необходимо в мобильном приложении банка в своем профиле подключить распознавание по лицу, выбрать платежную карту и создать код безопасности. А можно проще, сказав виртуальному ассистенту «Сбербанк Онлайн» «Оплата улыбкой» и следовать инструкциям. Кроме того, настроить сервис можно в любом отделении Сбербанка.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Лидеры ИТ в сфере ИИ выступят на CNews FORUM Кейсы 2025

CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» в рамках «CNews Forum Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня

Мошенники атакуют россиян по новой схеме. Используется самозапрет на кредиты

CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» в рамках «CNews Forum Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня

Российские ИТ-лидеры расскажут о цифровизации торговли на CNews FORUM Кейсы 2025

Силовики назвали пять главных схем кражи аккаунтов на «Госуслугах»

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще