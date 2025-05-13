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Трехфазные ИБП «Сайбер Электро»: скрытые возможности для критических объектов

В марте 2025 г. завершился проект по обеспечению нового банковского дата-центра бесперебойной работой. Проект получился долгий, от момента первых согласований до введения в эксплуатацию прошло два года. Об этом CNews сообщили представители «Сайбер Электро».

В ходе проекта введена в эксплуатацию система бесперебойного питания общей мощностью 4 МВА. Гарантированное электропитание обеспечивают восемь трехфазных модульных ИБП российского производства «Сайбер Электро Легион-3Ф-500KВт». ИБП характеризуются высоким КПД, высокими показателями отказоустойчивости и низкой стоимостью владения за счет наличия режима ECO Mode. КПД ИБП в нормальном режиме работы составляет 96%, а в режиме ECO – 99%. Это означает, что большее количество энергии после преобразования уйдет на питание нагрузки, а не преобразуется в тепло. Дополнительным преимуществом в этом решении является совместимость работы с широким диапазоном батарей, что в данном случае позволило более гибко подойти к составу финальной конфигурации, учесть все потребности заказчика по автономии и затратам. В частности, модели ИБП «Сайбер Электро Легион-3Ф-500KВт» корректно работают с Li-ion аккумуляторными батареями в штатном режиме.

Требования по автономии были обеспечены подключением внешних Li-ion аккумуляторных батарей Delta UPL 512V100-X общей емкостью 300 Ач. При этом время автономии составило около 10мин, при полной нагрузки. Такое решение было продиктовано требованием заказчика к увеличенному сроку службы и необходимости разместить оборудование на заданных площадях.

Перед финальной сдачей объекта в течение двух недель инженерным составом проводилась проверка отказоустойчивости, что включало в себя серию запусков в холостом режиме и с временной нагрузкой, а также провели имитацию аварийных сценариев.

Совокупно такое решение однозначно минимизировало риск простоев за счет использования ИБП модульной архитектуры с высокими показателями отказоустойчивости и сократило издержки на обслуживание как за счет модульной архитектуры ИБП, так и за счет использования Li-ion. Кроме этого, удалось полностью закрыть требования заказчика по трем параметрам: компактность, высокая надежность, простота в обслуживании.

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