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Цифровизация ИТ в банках
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77% россиян не хотят полностью отказываться от монет и купюр

Даже в эпоху цифровых технологий россияне не спешат отказываться от банкнот и монет. Использовать только электронные платежи готов лишь каждый седьмой опрошенный. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Лишь 14% россиян согласны полностью перейти на безналичные расчеты. Подавляющее большинство (77%) выступает против полного отказа от наличных денег. Среди аргументов — невозможность везде расплатиться картой, привязанность к «живым» деньгам («Люблю звон монет и шелест купюр»), боязнь тотального контроля, а также опасение остаться без покупок при отсутствии интернета.

Мужчины немного чаще женщин готовы отказаться от наличности (15% против 12% соответственно). Наиболее лояльны к безналичным расчетам граждане в возрасте от 35 до 45 лет — они поддерживают эту идею активнее (15%), чем те, кто младше (13%), и те, кто старше (10%). Респонденты с доходом от 100 тысяч рублей чаще одобряют переход на электронные платежи (15%), чем те, кто зарабатывает меньше (12%).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 377

Время проведения: 21-29 апреля 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.

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