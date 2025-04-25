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«Домклик» представил обновление в моделях оценки стоимости жилой недвижимости

«Домклик» представил доработки алгоритмов оценки стоимости недвижимости, направленные на улучшение клиентского пути и повышение точности расчетов ML-моделей. Изменения затронули все ключевые направления: оценку квартир, загородной недвижимости и прогнозирование сезонного изменения арендных ставок. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Ускоренная оценка стоимости квартиры

Теперь для оценки рыночной стоимости квартиры пользователям достаточно указать адрес и площадь объекта, другие параметры не потребуются. ML-модель сравнит цену на квартиру с похожими актуальными объявлениями на «Домклик» и реальными ипотечными сделками Сбербанка за последние три месяца. Сокращение данных для оценки упростит и ускорит клиентский путь всего до нескольких минут.

Точность оценки загородной недвижимости

Была повышена точность оценки домовладений — загородных домов и земельных участков — в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. ML-модель оценивает загородную недвижимость по всей России, однако ранее анализ цен в перечисленных регионах был затруднен из-за высокой волатильности рынка.

Прогнозирование арендной стоимости на шесть месяцев

Арендодатели, которые захотят заблаговременно спланировать доходность от сдачи жилья, оценят функцию прогнозирования стоимости объектов на 6 месяцев вперед в сервисе краткосрочной аренды «Домклик24». Модель проанализирует сезонные колебания спроса, а также изучит стоимость аналогичных объектов в объявлениях и в заключенных ранее сделках.

Оценить стоимость недвижимости можно в разделе «Моя недвижимость» на «Домклик» или в разделе «Дом» в приложении «Сбербанк Онлайн». Доступ к сервису бесплатный для всех пользователей вне зависимости от количества добавленных объектов.

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