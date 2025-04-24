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«Т-Инвестиции» опубликовали новое официальное приложение «Шах и Мат» в App Store

«Т-Инвестиции» опубликовали новое официальное приложение в App Store под названием «Шах и Мат». Свежая версия — более быстрая и стабильная, она получила значимые обновления. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

В приложении появились: смарт-активы — новые инструменты для инвестиций; счета ИИС-3 с налоговыми льготами и выводом дивидендов на карту; функции для торговли – редактирование заявок, быстрые сделки прямо из портфеля; новый экран о налогах; полисы страхования жизни; сториз в социальной сети для инвесторов «Пульс» и др.

У клиентов под рукой личный инвестиционный портфель, каталог ценных бумаг и размещений и круглосуточная поддержка.

Приложение могут удалить из App Store в ближайшее время.

Старые версии приложения продолжат работать, но новых функций в них уже не будет.

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