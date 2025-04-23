СПАО «Ингосстрах» внедрил новый платежный сервис IngoPay для быстрой оплаты полисов

Платежный сервис IngoPay — это новый продукт «Инго Экосистемы», который позволяет оплачивать любые полисы СПАО «Ингосстрах» без ввода карточных данных. Можно использовать «ИнгоКарту» или любую другую банковскую карту, которую клиент ранее использовал для оплаты. Об этом CNews сообщили представители «Ингосстраха».

«Теперь при оформлении полиса можно будет просто нажать на кнопку IngoPay, выбрать нужную вам карту, ввести CVV/CVC-код и подтвердить оплату вводом кода из СМС. Технология значительно ускоряет процесс покупки, делая его практически бесшовным, а также повышает удобство и безопасность самой операции. При этом у нашего сервиса есть важное преимущество — он доступен не только держателям «ИнгоКарты», но и пользователям других банковских карт, эмитированных любым российским банком», — сказала вице-президент по партнерским программам СПАО «Ингосстрах» Екатерина Снигирь.

Для оплаты страховки через Ingo Pay понадобятся действующая дебетовая или кредитная карта любой платежной системы.

Екатерина Снигирь также отметила, что «на сегодняшний день IngoPay уверенно входит в топ-3 платежных сервисов, которые используют клиенты “Ингосстраха”».

В ближайшее время планируется расширить функционал сервиса для поиска и оплаты сторонних начислений (штрафы, налоги, ЖКХ) и управления периодическими списаниями.