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Сбербанк запустил первую в России онлайн-аренду сейфов

Сбербанк предложил новый онлайн-сервис, который упростил процедуру аренды банковских сейфов. Теперь клиенты могут забыть о походах в отделения банка и оформлении бумажных договоров — все доступно прямо в мобильном приложении всего за несколько кликов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

С апреля 2025 г. у пользователей «Сбербанк Онлайн» появилась возможность подобрать для себя сейф нужного размера в удобном офисе. Клиент может самостоятельно определить срок аренды и произвести оплату услуги непосредственно в приложении. Все, что остается сделать после этого, — посетить выбранный офис в удобное время, забрать ключ и начать пользоваться сейфом.

Услуга доступна всем клиентам Сбербанка, независимо от их пакетов услуг. Сейфы уже давно используются всеми категориями клиентов не только для краткосрочного хранения средств при сделках между физлицами, в том числе с недвижимостью, но и для длительного размещения ценных вещей, таких как ювелирные украшения, монеты и слитки из драгоценных металлов, важные документы и другие личные ценности.

Индивидуальные сейфы клиентов расположены в специально защищенных сертифицированных помещениях банка, доступ в которые ограничен и возможен только совместно с сотрудником банка.

Дополнительно каждое хранилище и каждый сейф оснащены многоуровневыми системами контроля доступа и защиты, в том числе разделением ключей на банковский и клиентский. Отсутствие одного из факторов допуска, в том числе ключа, не позволяет ни клиенту, ни сотруднику банка получить доступ к сейфу в одностороннем порядке.

Система контроля доступа интегрирована в банковскую АС, отделена от «внешнего» информационного контура. Все операции с сейфом (открытие/закрытие) фиксируются и долгосрочно хранятся в журнале электронной системы контроля доступа, расположенном на отдельном сервере банка.

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