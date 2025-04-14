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Товары «Магнита» стали доступны к заказу через приложение «Т-Банка»

Ритейлер «Магнит» и «Т-Банк» договорились о партнерстве, в рамках которого товары от «Магнита» будут доступны к заказу через мобильное приложение банка.

Здесь представлен широкий ассортимент магазинов «Магнит» «у дома», супермаркетов «Магнит Семейный», суперсторов «Магнит Экстра» и магазинов дрогери «Магнит Косметик»: продукты питания, востребованные непродовольственные товары, а также собственные торговые марки ритейлера – всего более 35 тыс. наименований. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Для заказа пользователям мобильного приложения «Т-Банка» нужно перейти к сервису «Супермаркеты» в разделе «Город» и выбрать «Магнит».

Сервис доступен на всей географии присутствия «Магнита.

Елена Сидорова, коммерческий директор бизнес-формата «Фудтех» («Магнит Доставка»): «Мы стремимся к тому, чтобы доступ к широкому ассортименту по привлекательным ценам от «Магнита» был у максимально широкой аудитории. Именно поэтому мы рады объявить о партнерстве с «Т-Банком»: теперь у пользователей сервиса «Супермаркеты» в мобильном приложении банка появилась возможность заказа товаров от розничной сети «Магнит» из разных форматов магазинов («у дома», супермаркетов и суперсторов, дрогери «Магнит Косметик»), а у нас, в свою очередь, доступ к многомиллионной аудитории экосистемы».

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