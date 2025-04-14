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«Ozon Банк» запустил интернет-эквайринг

«Ozon Банк» запустил собственный платежный сервис Ozon Pay: любые предприниматели уже могут подключить интернет-эквайринг с фиксированной ставкой 2,2% вне зависимости от оборота бизнеса, абонентская плата отсутствует.

Принимать онлайн-платежи можно на сайте, в интернет-магазине, в приложении и социальных сетях с любых карт российских банков или через Систему быстрых платежей (СБП). При этом 57 млн активных покупателей Ozon, которые сохранили данные карты на маркетплейсе, смогут проводить оплату у партнеров в «один клик» без дополнительного ввода своих банковских реквизитов.

За счет готовой интеграции с популярными CMS и API сервис поддерживает форматы приёма платежей любой сложности: сценарий полноценного чекаута на сайте или в мобильном приложении, добавление кнопки Ozon Pay в существующий чекаут, а также генерацию платёжной ссылки в мессенджере или электронной почте.

Фискализация платежей встроена в Ozon Pay – чеки автоматически создаются и рассылаются клиентам. Включить опцию можно в личном кабинете, дополнительных договоров с оператором фискальных данных или технических интеграций не потребуется.

«Мы знаем, что самый ценный ресурс предпринимателей – это время, они хотят тратить его на развитие, а не на техническое обеспечение бизнеса. Поэтому мы предлагаем им платежное решение уровня ведущего маркетплейса страны. В его основе лежит почти 30-летний опыт Ozon по созданию удобной системы оплаты для клиентов. Теперь мы предлагаем его предпринимателям в виде комплексного интернет-эквайринга. Это первая часть Ozon Pay, мы планируем добавлять в сервис больше опций, используя все полезные для предпринимателя технологии и возможности маркетплейса. В этом году мы также планируем представить торговый эквайринг для оффлайн-оплаты», – отметил руководитель транзакционного бизнеса юридических лиц Ozon Банка Дмитрий Маркосьянц.

Для подключения к сервису нужно оставить заявку на Ozon, после одобрения все управление сервисом будет проходить через личный кабинет в «Ozon Банке» для бизнеса.

«Ozon Банк» – российский банк с лицензией ЦБ, который развивает финансовые и платежные сервисы для более чем 30 млн активных клиентов. В B2B-направлении банк предлагает факторинговые и кредитные сервисы, расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию, накопительный счет ежедневных выплат и др.

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