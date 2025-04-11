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На венчурной платформе SberUnity инвесторы могут создавать инвестиционные клубы

Венчурная платформа SberUnity от Сбербанка стала функциональнее. Теперь на ней можно создавать закрытые инвестиционные клубы и самостоятельно определять состав их участников. Это позволяет формировать доверенные сообщества и привлекать соинвесторов для инвестирования в стартапы прямо на платформе, не размещая сделки публично. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Такие клубы создают лид-инвесторы (фонды, бизнес-ангелы, инвестиционные сообщества) хотя бы с одной открытой сделкой — они же утверждают участников. Подать заявку на вступление в клуб может любой инвестор, зарегистрированный на SberUnity. Теперь ему не обязательно самостоятельно искать стартапы для инвестиций — присоединившись к клубу, он получает доступ к сделкам, которые уже отобраны и структурированы опытными игроками рынка.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Инвесторы заинтересованы в эксклюзивных закрытых сделках со стартапами, где важны доверие, прозрачность и удобство взаимодействия с соинвесторами. На бизнес-ангелов сейчас приходится порядка 60% от числа всех сделок на рынке, и клубы — приоритетный инструмент для них. Такой кулуарный формат взаимодействия привычен для офлайн-комьюнити — мы просто перенесли его в онлайн и встроили в SberUnity. Это важный disrupt-шаг, который развивает венчурную экосистему страны и формирует комфортную среду для ее игроков».

За несколько дней после запуска нового функционала участники SberUnity уже создали четыре инвестиционных клуба и опубликовали семь сделок: лид-инвесторами стали венчурный клуб «Синдикат», международная организация инвесторов Investoro, а также клубы бизнес-ангелов венчурных фондов «Восход» и Kama Flow. Сейчас на платформе зарегистрировано более 1000 бизнес-ангелов, представителей венчурных и семейных фондов.

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