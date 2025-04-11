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86% россиян испытывают тревогу перед современными технологиями: исследование «Киберпротекта» и TenChat

Эксперты ИТ-компании «Киберпротект» и деловой социальной сети TenChat провели исследование и выявили главные страхи россиян, связанные с новыми технологиями и актуальными технологическими трендами. Аналитики выяснили, что пугает людей, как они защищаются и какие меры считают эффективными. Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект».

Наибольшее беспокойство у россиян вызывает угроза взлома аккаунтов — об этом заявили 32% опрошенных. 30% респондентов обеспокоены возможной утечкой данных из биометрических систем. Также 21% участников исследования настороженно относятся к распространению искусственного интеллекта, а 9% опасаются, что автоматизация приведет к замене людей машинами на рабочих местах.

Чтобы минимизировать риски, две трети россиян (65%) принимают необходимые базовые защитные меры в сети: используют антивирусное ПО, сложные пароли и двухфакторную аутентификацию. Как ранее выяснили аналитики, чтобы избежать потери ценных данных, 50% россиян обращаются к резервному копированию, хотя большинство делают это нерегулярно. Однако 22% опрошенных в принципе не предпринимают никаких мер, полагая, что проблемы решатся сами собой.

Снизить тревожность, по мнению россиян, возможно через повышение уровня цифровой грамотности и осведомленности о возможных рисках среди населения — так считают 27% опрошенных. Также 27% убеждены, что важно разрабатывать обучающие программы для тех профессий, которые могут исчезнуть из-за автоматизации и внедрения ИИ. При этом менее 0,5% респондентов видят решение в сокращении использования технологий, что свидетельствует о позитивной тенденции: люди не отвергают прогресс и осознают ценность технологий в современном обществе.

В то время как более половины опрошенных (56%) уверены, что знания о новых технологиях помогают снизить страхи перед ними, более 25% участников исследования отмечают, что чем больше они знают, тем сильнее становятся их опасения.

Примечательно, что несмотря на частые сообщения об утечках данных через «умные» устройства и их восприятие в массовой культуре как наиболее уязвимых с точки зрения кибербезопасности, 30% россиян считают их одними из самых надежных. Доверие вызывают и носимые гаджеты — 20% опрошенных уверены в безопасности фитнес-трекеров и смарт-часов. Однако к смартфонам и компьютерам россияне относятся более настороженно — им доверяют всего 8% и 3% респондентов соответственно.

Самой защищенной технологией, по мнению большинства опрошенных (39%), остаются банковские платежные системы. В то же время социальные сети, которыми, по данным на начало 2025 г., пользуются 106 млн россиян (почти три четверти населения), вызывают доверие лишь у 20% респондентов. Еще скептичнее относятся к системам распознавания лиц — их безопасность признают лишь 18% респондентов. Искусственному интеллекту доверяют 12%, 5G — 6%, а облачным решениям — всего 3%.

Олег Ратунин, генеральный директор TenChat: «Осознание россиянами важности повышения цифровой грамотности — показатель роста зрелости и ответственности аудитории. Для бизнеса это сигнал к действию: необходимо развивать решения, в которых ключевую роль играют прозрачность и достоверность данных. Именно они становятся фундаментом для новых деловых соглашений, улучшают деловой климат и ускоряют развитие предпринимательства в стране».

Елена Бочерова, исполнительный директор компании «Киберпротект»: «Важно понимать, как технологии могут улучшить качество жизни человека и общества при их ответственном и осознанном использовании. Необходимо усиливать просвещение в области цифровой безопасности и помогать адаптироваться к стремительному развитию технологической среды, это поможет снять многие тревоги и в целом улучшить качество жизни людей».

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