CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в банках Техника Импортонезависимость
|

«Сомерс» сертифицировала ядро «Мир» в российском платежном терминале Р180

Компания «Сомерс» (входит в ГК Softline) завершила сертификацию ядра бесконтактного ридера национальной платежной системы «Мир» в терминале Р180 — платежном устройстве российского производства, включенном в реестр Минпромторга. По результатам испытаний платежный терминал признан Национальной системой платежных карт (НСПК) как рекомендованный к эксплуатации. Это означает, что банки могут использовать устройство в своей инфраструктуре без дополнительных согласований с регулятором. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Ядро «Мир» — ключевой компонент программной архитектуры терминала. Именно оно отвечает за корректную работу устройства с картами национальной платежной системы. Прохождение сертификации НСПК фактически открывает терминалу Р180 дорогу в массовую эксплуатацию в российских банках и организациях.

«Это важный шаг не только для нашей компании, но для всей индустрии, которая делает ставку на импортонезависимость, развитие локальных российских решений, — отметил Александр Шпет, сооснователь «Сомерс». — Сертификация ядра "Мир" в Р180 — не формальность, а подтверждение того, что наше решение готово к широкому внедрению в банках и ритейле».

Работа над сертификацией длилась около полугода и состояла из двух этапов: самостоятельное тестирование – сотрудники «Сомерс», используя тестовую площадку НСПК, провели около 950 тестов; тестирование инженерами НСПК – после прохождения первого этапа терминал Р180 передавался в НСПК, где инженеры проверяли те же тест-кейсы.

Несмотря на высокую плотность тестов и необходимость нескольких итераций, результат — положительный: терминал соответствует всем требованиям. Это подтверждает как техническую зрелость самого устройства, так и компетенции команды «Сомерс» в реализации проектов сертификаций.

Теперь банки могут спокойно проходить дальнейшие уровни сертификации, включая L3 в рамках сертификационного интеграционного тестирования эквайринговой сети (СИТЭС).

Ранее терминал Р180 прошел регистрацию в реестре Минпромторга (номер 10595827), подтвердив соответствие требованиям российского продукта. Кроме того, устройство прошло тестирование на соответствие стандартам безопасности, включая PCI DSS, и поддерживает NFC-платежи и СБП. Устройство спроектировано для эксплуатации в инфраструктуре банков, ритейла и государственных организаций.

Р180 стал первым этапом в создании линейки отечественных платежных устройств, производство которых организовано на базе завода «Инферит Техника» в подмосковном наукограде Фрязино. В 2025 г. «Сомерс» планирует выпустить не менее 60 тыс. терминалов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля

В США закрыли подразделение по криптобезопасности, которое расследовало деятельность криптобиржи Binance

«Русал», Leomax Group, «Русагро» поделятся своими кейсами 15 апреля на конференции CNews «Заказная разработка ПО». Успейте зарегистрироваться

CNews FORUM Кейсы 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется

«СберМаркетинг» повышает эффективность за счет цифровой трансформации процессов управления персоналом

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля. Успейте зарегистрироваться!

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Показать еще

Наука

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Показать еще