«Ростелеком» внедряет цифровое решение для управления печатью в офисах Сбербанка

«Ростелеком» и Сбербанк реализуют проект импортозамещения в сфере управления ресурсами: до 2026 г. все печатающие устройства в бэк-офисах банка будут подключены к российскому решению «Ростелеком. Сервис печати», внесенному в реестр отечественного программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Цифровое решение «Ростелеком. Сервис печати» объединяет функции управления печатью и онлайн-мониторинга работы многофункциональных устройств (МФУ) и принтеров. Программное обеспечение, развернутое в геораспределенной инфраструктуре Сбербанка, соответствует высоким требованиям функциональности и уровню контроля и безопасности, обеспечивая пользователям переход с предыдущего решения. Специалисты «Ростелекома» в том числе адаптировали продукт под сложную многомодульную архитектуру банка.

При внедрении сервиса разработчики «Ростелекома» сделали особый акцент на удобстве использования. В сотрудничестве с командой Сбербанка реализована совместимость решения с основными служебными сервисами банка, финальную настройку оборудования произвели инженеры «СберСервиса».

Теперь у сотрудников Сбербанка появится возможность печати на офисных устройствах с помощью мобильного приложения и QR-кода вместо служебного пропуска или ПИН-кода. Таким образом, новое решение упростит использование печатающих устройств.

Иван Пичугин, вице-президент по работе с федеральными корпоративными клиентами «Ростелекома»: «Сбербанк и “Ростелеком” связывает многолетнее технологическое сотрудничество. В этом году мы реализуем крупнейший интеграционный ИТ-проект в истории наших партнерских отношений, демонстрируя возможности отечественных технологий и подчеркивая важность перехода на решения российского производства. Отдельно отмечу, что благодаря глубокой экспертизе и качественному взаимодействию наших команд мы завершили первый этап внедрения сервиса на несколько месяцев раньше контрактного срока. Это значит, что уже сегодня крупнейший российский банк может использовать безопасный и эффективный инструмент для управления инфраструктурой печати».

Решение «Ростелеком. Сервис печати» могут использовать компании и организации любого масштаба — от малого и среднего бизнеса до федеральных корпораций, а также бюджетные предприятия и органы государственной власти. В нем есть все необходимые инструменты для сокращения затрат и высокий уровень безопасности при управлении инфраструктурой печати. Например, авторизованная печать или сканирование на сетевые ресурсы уменьшают риски по линии кибербезопасности. Встроенные в ПО ролевые политики, квоты и правила печати позволяют контролировать затраты на печать, сегментируя их по устройствам, структурным подразделениям и пользователям. «Ростелеком» также использует это решение для управления печатью в собственных офисах по всей стране.