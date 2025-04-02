«ББР Банк» упростил процесс заказа нетиповых справок в ДБО

«ББР Банк» расширил функционал системы дистанционного банковского обслуживания, запустив для корпоративных клиентов сервис заказа нетиповых справок. Теперь получить необходимую справку стало еще проще и быстрее – клиентам достаточно сформировать запрос в личном кабинете, не тратя время на посещение офиса.

Новая функция позволяет выбрать сразу несколько типов сведений (об остатках, оборотах, ссудной задолженности и т.д.) и получить их одним документом вместо нескольких справок.

При заказе можно выбрать удобный способ получения – в электронном виде или на бумажном носителе, а также указать количество экземпляров. Для уточнения деталей или предоставления образца желаемой справки предусмотрена возможность прикрепления документов к запросу.

«В быстро меняющемся мире бизнес ценит функционал, который позволяет оперативно решать задачи. Мы, в свою очередь, стремимся предоставлять именно такие сервисы, чтобы наши клиенты могли тратить меньше времени на рутину и больше на развитие своего бизнеса», – сказал Андрей Козловский, начальник департамента продуктов «ББР Банка».