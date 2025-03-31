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Умная копилка от «Контур.Банка» и «Контур.Эльбы» поможет уплатить налоги

За счет интеграции с онлайн-бухгалтерией «Контур.Эльба» копилка учитывает обороты бизнеса во всех банках, автоматически считает и откладывает деньги так, чтобы к дате уплаты налогов накопилась нужная сумма. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Налоговая копилка — специальный накопительный счет в рублях. Благодаря интеграции с «Контур.Эльбой» сумма налога за текущий квартал отражается в банке, а копилка рассчитывает и откладывает необходимый процент с каждого поступления, подлежащего налогообложению. Таким образом, к дате уплаты налогов автоматически набирается нужная сумма. Предпринимателю останется только заплатить налоги — о сроках напомнит «Контур.Эльба».

Алексей Евдокимов, заместитель руководителя финтех-направления в «Контуре»: «Мы продолжаем интегрировать банк в продукты экосистемы «Контур», чтобы максимально упростить жизнь своим клиентам там, где это возможно. Налоговая копилка — новый инструмент, который объединяет сценарии «Контур.Банка» и онлайн-бухгалтерии «Контур.Эльбы». Предпринимателям не нужно самим считать проценты и настраивать переводы для накоплений. Они могут сосредоточиться на развитии бизнеса, а наш сервис позаботится о том, чтобы в нужный момент деньги на уплату налогов были под рукой».

На остаток по счету банк ежемесячно начисляет 5% годовых. Баланс копилки будет увеличиваться, а значит потребуется откладывать меньше денег с поступлений — это позволит сэкономить на уплате налогов.

Выводить деньги со счета копилки на свой расчетный счет или пополнять ее вручную можно в любое время без ограничений. При этом копилка пересчитает, сколько останется накопить, и учтет это при следующих поступлениях на счет.

Пока инструмент доступен только для ИП на упрощенной системе налогообложения «Доходы» без сотрудников. Счет-копилка открывается и обслуживается бесплатно.

Чтобы начать пользоваться налоговой копилкой, нужно открыть счет в «Контур.Банке», подключить «Эльбу» и настроить интеграцию — в интерфейсе онлайн-бухгалтерии или банка. Сама копилка подключается в интернет-банке за несколько кликов.

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