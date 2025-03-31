CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в банках
|

«Бланк» и «Лучи» запустили цифровое ДМС для предпринимателей

Банк для бизнеса «Бланк» совместно с онлайн-страховой «Лучи» запустил программу по заботе о здоровье предпринимателей. Воспользоваться страховкой смогут все клиенты «Бланка» вне зависимости от тарифов. Это первый ДМС продукт на рынке, направленный специально для владельцев малого и среднего бизнеса, отмечают участники проекта.

Совместный проект банка «Бланк» и «Лучи» направлен на развитие устойчивости в предпринимательской среде, и это первый страховой продукт, созданный специально для предпринимателей, в отличие от традиционных ДМС-решений, направленных в первую очередь на сотрудников.

«Здоровье предпринимателя – критически важный компонент для стабильности бизнеса. И он требует системной и быстрой поддержки, находящейся в одном месте: от виртуальной клиники с врачами разного профиля до стоматологии и психологов. Все это входит в наш первый продукт для предпринимателей совместно с банком «Бланк». Мы хотим помогать малому и среднему бизнесу развиваться во времена турбулентности», — отметил Марк Миронов, CMO «Лучи».

Предприниматели часто остаются без должного медицинского обслуживания. По данным совместного опроса «Бланка» и «Лучи», 67% представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) сталкиваются с проблемами доступа к качественной медицине. При этом они болеют на 30% чаще, чем наемные сотрудники, но реже обращаются за помощью из-за высокой занятости и неготовности потерять доход. В результате для 11% предпринимателей вовремя не взятый больничный стоил закрытия бизнеса в 2024 г.

Как показывает международная статистика, предприниматели часто сталкиваются с повышенными рисками для здоровья из-за стресса и профессиональных нагрузок. Так, 87,7% предпринимателей испытывают хотя бы одну проблему с психическим здоровьем, включая тревогу (50,2%) и депрессию (30%). Эти факторы подчеркивают необходимость системной поддержки предпринимателей в области здравоохранения для обеспечения их устойчивости и благополучия.

«Предприниматели МСБ живут в бешеном ритме, стремясь обогнать конкурентов, и часто забывают о здоровье, что ставит под угрозу устойчивость их бизнеса. Наш проект призван дать им уверенность и поддержку, чтобы они могли развиваться без рисков», — сказала CPO банка для бизнеса «Бланк» Елена Виноградова.

Чтобы воспользоваться полисом, предпринимателю необходимо поддерживать на своем расчетном счете среднемесячный неснижаемый остаток, кратный 400 тыс. руб. Полис автоматически продлевается каждый месяц при выполнении этого условия, обеспечивая непрерывную медицинскую поддержку.

Программа ДМС включает широкий спектр медицинских услуг: комплексный женский чекап, консультации с квалифицированными психологами, а также ветеринарный прием для домашних животных. Это позволяет предпринимателям заботиться не только о своем здоровье, но и о благополучии своих близких.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025»

Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля

Выручка российского разработчика ПО для банков выросла на треть до 5 миллиардов

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля

Банковские переводы россиян начнут массово блокировать по подозрению в отмывании денег без суда. Опрос

В России гигантский сбой в работе СБП. Не работают банковские сервисы, сервисы сотовых операторов, и даже заправить машину нельзя. Опрос

Конференции

Цифровая трансформация 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025

Заказная разработка ПО 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор сушильной машины Hyundai DFE8401: технологичная забота об одежде

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2" (2025) PaperMatte: флагман для профессионалов?

Показать еще

Наука

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность
Показать еще