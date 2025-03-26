CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность ИТ в банках
|

«Т-Банк» интегрировал онлайн-сервис авторизации в приложение «Метро Москвы»

«Т-Банк» внедрил банковский онлайн-сервис авторизации T-ID в приложение «Метро Москвы». Теперь пользователям будет проще входить в приложение: с помощью T-ID можно мгновенно получить доступ, не вводя логин и пароль.

Чтобы воспользоваться новым способом входа, необходимо скачать официальное приложение «Метро Москвы» и авторизоваться с помощью T-ID. В приложении пользователи могут привязать «Тройку», чтобы покупать на нее любые билеты онлайн без обращения в кассы, выпустить виртуальную «Тройку», просматривать историю проходов, подключиться к биометрии, строить маршруты и многое другое. Скачать приложение можно в Google Play, App Store, AppGallery и RuStore.

Сервис T-ID основан на технологиях безопасности экосистемы «Т-Банка». Технологии на основе искусственного интеллекта анализируют действия пользователей и отслеживают подозрительную активность. Все данные зашифрованы и передаются только с согласия пользователей.

Виталий Бриедис, бизнес-лидер T-ID от «Т-Банка», сказал: «Наша команда постоянно работает над улучшением пользовательского опыта, чтобы обеспечить удобство и безопасность при использовании сервисов «Т-Банка» и его партнеров. Особенно мы фокусируемся на ресурсах, которыми люди пользуются на ежедневной основе. Так, по данным Московского метрополитена, приложением «Метро Москвы» ежемесячно пользуются 2,5 млн человек, и теперь его использование станет более комфортным благодаря T-ID, который позволяет в пару кликов проходить авторизацию на ресурсе».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России гигантский сбой в работе СБП. Не работают банковские сервисы, сервисы сотовых операторов, и даже заправить машину нельзя. Опрос

Банки с «дырами» в системе безопасности могут заставить платить компенсацию клиентам, обманутым мошенниками

Конференция CNews «Заказная разработка ПО», состоится 15 апреля

Конференция CNews «Рынок CRM 2025» состоится 29 апреля

Из-за обещанных оборотных штрафов спрос на аудит защиты данных в России вырос более чем вдвое

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля

Конференции

Унифицированные коммуникации 2025

Цифровая трансформация 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Triton Neo 16: строгий «универсал» для игр и работы

Лучшие умные весы 2025 года: хиты продаж

Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще