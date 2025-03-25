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Севергазбанк переводит клиентские документы в цифровой формат с LDM

Компания LDM (входит в ИТ-холдинг Lansoft) обеспечила миграцию клиентских документов Севергазбанка в систему LDM. Клиентское досье на базе микросервисной платформы. Это позволило оптимизировать сбор документации, систематизировать ее хранение и дальнейшее уничтожение с учетом законодательных требований. Об этом CNews сообщили представители Lansoft.

Севергазбанк — универсальный коммерческий банк с сетью из 40 офисов от Республики Коми до Краснодарского края. Банк активно расширяет клиентскую базу, предлагая услуги частным лицам, корпоративным клиентам и государственным организациям. Учитывая темпы развития и высокую скорость изменения бизнес-процессов, у банка возникла необходимость в единой документальной базе клиентских досье. Оцифровка документов позволила ускорить обслуживание, снизить бумажный документооборот и оптимизировать использование архивных площадей.

В конце 2024 г. команда LDM полностью завершила процесс внедрения и перешла к обучению и адаптации пользователей. Клиенту было важно отойти от бумажного документооборота, защитить данные от утечек, оцифровать и тем самым ускорить бизнес-процессы внутри банка.

По итогам сбора требований LDM внедрила коробочное решение LDM.Клиентское досье с учетом специфики внутренних процессов Севергазбанка.

В рамках проекта было организовано: централизованное хранение документов с обеспечением их целостности; хранение клиентских документов с возможностью их выгрузки в установленном ФНС формате; атрибутивный и полнотекстовый поиск; удобную работу со связями между документами из досье клиента в виде смарт-папок; управление правами доступа на основе атрибутов документа и роли пользователя.

Также планируется ввести в систему все досье действующих клиентов корпоративного и розничного блоков. Это порядка 17 тыс. юридических лиц и ИП, около 400 тыс. розничных клиентов.

Александр Бородин, начальник департамента технологического развития Севергазбанка: «Перед нами стояла задача оцифровать все документы банка и постепенно отказаться от бумажных носителей. Выбор пал на LDM, так как платформенное решение отвечало всем нашим требованиям. Глубокие знания специалистов LDM позволили закрыть потребности банка в обработке больших объемов данных, в том числе клиентских досье. Современный стек используемых технологий обеспечил высокую производительность, надежность и возможность масштабирования в будущем. Мы уверены, что профессионализм команды LDM и сочетание технологических решений – залог дальнейшего развития платформы и продуктов LDM в области автоматизации банковских процессов».

Алексей Бышов, коммерческий директор LDM: «Мы очень рады, что наша отраслевая экспертиза и специализированные решения для финсектора все чаще берутся за основу и помогают финансовым организациям в цифровизации бизнес-процессов. В данном проекте использование готового «коробочного» решения позволило значительно сократить сроки и трудоемкость внедрения, а доступ к новым релизам вендора заложил основу для дальнейшего развития».

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