Облачный провайдер ActiveCloud помог российскому банку организовать эффективную работу инфраструктуры и защитить данные

ActiveCloud (ГК Softline), поставщик облачных решений, ИТ-инфраструктуры и хостинга для клиентов России и Белоруссии, реализовал проект для одного из российских банков. В рамках проекта команда поставщика развернула частное облако и выполнила виртуализацию ресурсов заказчика. Кроме того, специалисты ActiveCloud организовали для банка прозрачное резервное копирование и восстановление виртуальных машин что повысило отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры. В настоящее время команда ActiveCloud предоставляет круглосуточную поддержку работы ИТ-инфраструктуры и бизнес-приложений клиента. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Банку требовалось решение для виртуализации ресурсов и внедрение системы резервного копирования. При этом заказчик был не заинтересован разворачивать данное решение на своей площадке, поскольку затраты на создание надежных небольших ЦОД в рамках собственной инфраструктуры были бы значительно выше. Именно поэтому банк был ориентирован на использование облачной модели потребления ИТ-услуг: такой подход обеспечивает необходимое качество и надежность предоставляемых услуг для работы бизнеса при меньшей их стоимости. Особое внимание клиент уделял обеспечению непрерывности работы ИТ и быстрому восстановлению в случае аварий и сбоев. Команда ActiveCloud смогла выполнить все требования финансовой организации.

Специалисты банка определили для ActiveCloud ключевые требования к будущей системе: доступность 99.98%, уровень надежности ЦОД — Tier III, поддержка работы ИТ-инфраструктуры в режиме 24/7, наличие двух гипервизоров, защита от DDoS, резервное копирование данных и др.

Запрашиваемый уровень отказоустойчивости должен был обеспечивать работоспособность всей системы в случае выхода из строя любого из компонентов инфраструктуры — ЦОДа, отдельного узла кластера виртуальной среды, сетевого коммутатора — или при сбое работы подключения к интернету в одном из дата-центров.

Исходя из поставленной задачи, команда ActiveCloud провела анализ и определила, что для обеспечения требуемого SLA необходим кластер из трех гипервизоров на один ЦОД. Поэтому было решено расширить кластер на один дополнительный узел в каждом ЦОДе. Для организации системы хранения данных было предложено два варианта — использовать либо физическое оборудование, либо программную систему хранения данных. В результате выбор был сделан в пользу физического оборудования.

«Мы предложили клиенту решение по виртуализации, представляющее собой конструктор, в котором доступны все ресурсы (процессоры, оперативная память, место для хранения информации). Из этого конструктора с минимальными временными затратами можно собрать требуемую облачную ИТ-инфраструктуру. При этом по параметрам, таким как производительность, отказоустойчивость, безопасность, гибкость, удобство администрирования, она не уступает, а даже превосходит обычную локальную ИТ-инфраструктуру. Предлагаемое решение было развернуто как частное облако, на мощностях двух географически распределенных ЦОДов по отказоустойчивой схеме. Все оборудование (серверы, коммутаторы, системы хранения данных и т.д.) было размещено в отдельных стойках закрытого типа с обеспечением видеонаблюдения. Также в каждом ЦОДе был реализован отказоустойчивый интернет», — сказал Дмитрий Чернобай, менеджер по информационным технологиям ActiveCloud.

«Все наши задачи были успешно решены ActiveCloud за счет создания частного облака и организации системы резервного копирования данных. Специалисты организовали три уровня иерархии резервных копий и установили срок хранения резервных копий для каждого уровня, полностью интегрировали копирование в программный стек виртуализации, настроили шифрование. Теперь создание копий в нашем банке запускается автоматически согласно настроенному расписанию. Данный проект, выполненный профессиональной командой ActiveCloud, позволил решить одну из основных задач нашего бизнеса — обеспечить сохранность и безопасность данных. Вместе с тем минимизированы риски, связанные с программными и аппаратными сбоями, кибератаками и человеческим фактором», — отметили представители банка.