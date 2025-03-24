Банк «Русский Стандарт»: доля бесконтактных платежей смартфонами минувшей зимой выросла до 21%

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности бесконтактных платежей смартфонами у россиян. По данным эквайринговой сети банка (одна из крупнейших по величине в России) их число заметно растет. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

Аналитики банка «Русский Стандарт» изучили статистику бесконтактных покупок в офлайне в 2024 г., а также минувшей зимой. Сюда вошли платежи по QR-коду через СБП, с помощью NFC-табличек через СБП, а также с помощью национальных платежных сервисов через приложения СБПэй и Mir Pay.

Развитие российских сервисов бесконтактных платежей сказалось на особенностях платежного поведения россиян. Так, по данным эквайринговой сети банка, отмечен их взрывной рост в офлайне. В 2024 г. общее число бесконтактных покупок в офлайне выросло в 2,5 раза относительно 2023 г. Минувшей зимой был также отмечен рост – на 5% относительно зимы 2023-2024 гг.

Статистика эквайринговой сети банка также показала заметный рост доли бесконтактных оплат смартфонами среди всех офлайн-покупок в 2024 г. относительно 2023 г. Показатель по количеству увеличился до 20% с 9% в 2023 г. Зимой 2024-2025 гг. доля таких платежей по их числу выросла до 21% с 17% годом ранее.

Мобильный телефон сегодня – удобный и простой инструмент оплаты, который всегда под рукой. Бесконтактно им можно расплатиться в супермаркете или с курьером при доставке заказа курьерской доставки, в общественном транспорте или в точке быстрого питания.

Тренд, отмеченный аналитиками банка – россияне стали совершать покупки бесконтактными платежами смартфонами чаще, но на более низкие средние чеки. Так, средняя сумма такого платежа в 2024 г. снизилась относительно 2023 г. и составила 1116 руб. Годом ранее она была 1642 руб. Минувшей зимой она также уменьшилась по сравнению с зимой 2023-2024 гг. – до 1332 руб. с 1403 руб., соответственно.

В число самых популярных категорий трат в зависимости от количества бесконтактных офлайн-платежей входят: супермаркеты (средний чек 736 руб.), фастфуд-кафе (средний чек 708 руб.) и платежи за заказы с курьерской доставкой (средний чек 2463 руб.).

Платежи по пластиковым банковским картам в офлайне традиционно лидируют. Однако на фоне роста бесконтактных операций их доля здесь снижается – до 80% в 2024 г. с 91% в 2023 г. И до 79% минувшей зимой с 83% зимой 2023-2024 гг.

Методология: в рамках исследования в эквайринговой сети банка «Русский Стандарт» в офлайне были изучены бесконтактные платежи по QR-коду через СБП, с помощью NFC-табличек через СБП, с помощью национальных платежных сервисов через приложения «СБПэй» и Mir Pay, а также карточные платежи в 2024 г. и зимой 2024-2025 гг.