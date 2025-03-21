«Диасофт» поддержал новое положение Банка России 843-П и таксономию версии 6.3

Компания «Диасофт» поддержала изменения в соответствии с положением Банка России №843-П и версию таксономии 6.3 в продуктах «Отчетность XBRL» и «Отчетность ЦБ РФ» для некредитных финансовых организаций (НФО) по Единому плану счетов, входящих в состав решения Digital Q.Reporting. На данный момент проводится финальное тестирование изменений совместно с двумя крупнейшими профессиональными участниками рынка ценных бумах (ПУРЦБ), которые сдают отчетность с использованием программных продуктов «Диасофт». Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

С 1 января 2025 г. одновременно вступили в силу положение Банка России №843-П от 2 октября 2024 г. и финальная версия таксономии Банка России 6.3 для бухгалтерской (финансовой) отчетности (БФО). Таким образом, отчетность за I квартал 2025 г. некредитные финансовые организации (НФО) будут сдавать уже по новым правилам.

В рамках нового положения, выпущенного взамен ранее действующего положения Банка России №532-П от 3 февраля 2016 г., введены существенные изменения отчетных форм: изменения претерпели порядка 100 таблиц, в том числе появились новые отчетные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности (БФО); более 35 отчетных форм утратили силу; реализованы значительные архитектурные изменения в части таксономии XBRL, в т.ч. пересмотрено большое количество аналитических разрезов и введены новые оси таксономии; введены понятия «ретроспективное применение», «ретроспективное исправление» и регламентировано их отражение в отчетности.

Продукты для автоматизации отчетности ПУРЦБ от компании «Диасофт» включены в реестр российского программного обеспечения и поддерживают процессы подготовки и сдачи отчетности для участников рынка ценных бумаг. Продукт «Отчетность XBRL» имеет высшую категорию сертификации A1-full в Центре XBRL, учредителем которого является Банк России, и соответствует полному списку требований регулятора.