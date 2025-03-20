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Центр притяжения цифровых талантов: в Липецке открылся кампус «Школы 21»

В Липецке открылся кампус «Школы 21», где каждый желающий старше 18 лет может бесплатно получить востребованную ИТ-профессию. В церемонии открытия приняли участие президент, председатель Правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

На открытии «Школы 21» в Липецке гостей встретил цифровой помощник, который рассказал о программе обучения, кампусе и истории здания, а также стал соведущим церемонии. Помощник разработан на основе технологий Sber Metaverse Tech, большой языковой модели GigaChat от Сбербанка и других передовых ИИ-решений.

Герман Греф, президент, председатель Правления Сбербанка: «В Липецке мы открываем уже 16-ю "Школу 21" в России. Кампус основан на самых современных технологиях, и главное — в нём есть душа и сердце. Одна из базовых особенностей нашей "Школы 21" — бесплатность обучения. Нет никаких барьеров, чтобы талантливые ребята из самых далёких населённых пунктов могли приехать и получить здесь лучшее в мире образование. У нас нет никаких ограничений и по возрасту, самому старшему абитуриенту школы в Липецке — 58 лет. "Школа 21" готовит уникальных специалистов по широкому спектру направлений, который мы продолжаем расширять, поэтому выпускники школы в среднем делают карьеру в два-три раза быстрее, чем выпускники других вузов. Большое спасибо губернатору области Игорю Георгиевичу Артамонову и его команде, строителям и всей команде Сбера, которая участвовала в открытии кампуса. А ребятам желаю здоровья и уверенности в себе. Не сдавайтесь, жизнестойкость — одна из самых важных вещей. Если сегодня вы здесь, значит вы очень мотивированные люди. Будьте уверены в себе — и удача будет с вами».

Кампус «Школы 21» расположен в историческом здании на ул. Зегеля, д. 1, которое признано объектом культурного наследия регионального значения. Это место всегда было связано с образованием: 114 лет назад здесь открыли липецкое реальное училище. Позже в здании находилась трудовая школа и филиал Московского института стали и сплавов. Сейчас на втором столетии здание переживает новый виток своего развития — здесь будут готовить цифровых инженеров.

Игорь Артамонов, губернатор Липецкой области: «Мы уже многое сделали для развития начального ИТ-образования в регионе. У нас есть целая сеть ИT-кубов, ИT-битов, "Кванториумов", а также сильная система среднетехнического образования. Но на этом мы не останавливаемся. "Школа 21" – одно из топовых ИТ-образований в стране и мире. Бесплатное, доступное каждому и ориентированное на запросы развивающихся отраслей. Это значит, что трудоустройство выпускникам гарантировано, а регион получит кадры, без которых дальнейшее развитие в стремительно меняющемся мире цифровых технологий просто невозможно. Благодаря этому проекту Липецкая область сегодня создаёт будущее, где каждый может реализовать свой потенциал».

«Школа 21» в Липецке рассчитана на 202 рабочие станции. Среди желающих учиться в школе — 75% жителей Липецка, а также жители Воронежской, Рязанской, Ленинградской, Тамбовской областей. Первый отборочный «бассейн» проходят 240 человек. Средний возраст участников ― 31 год, 33% ― девушки, 30% участников ― студенты вузов. Многие участники учатся и работают в сфере информационных и инженерных систем, промышленности и программирования, но есть и те, кто не имел опыта в IT до поступления в «Школу 21» и пришли из таких сфер, как журналистика, культура, здравоохранение, строительство.

После отборочного этапа участники переходят на основное обучение, где они выберут направление разработки — бэкенд, фронтенд, мобильная разработка, или GameDev. Помимо этого, в «Школе 21» есть пять программ, где также нужно уметь разбираться в коде, но не на столь высоком уровне, какой требуется от разработчиков. Это кибербезопасность, Data Science, системный и бизнес-анализ, DevOps и обеспечение бесперебойной работы высоконагруженных сервисов, а также тестирование ПО (QA). В этих программах код выполняет дополнительную задачу — например, помогает автоматизировать процессы и собирать данные. Для тех, кто уже работает в сфере ИТ, есть ускоренные курсы, на которых участники могут точечно развить свои навыки.

Обучение в школе проходит по методике «равный равному», когда каждый учится у каждого. Так участники получают не только прикладные, но и «мягкие» навыки, без которых невозможно создать качественный ИТ-продукт. Это умение работать в команде, самодисциплина и управление временем.

В Липецке Сбербанк реализует образовательный проект в партнерстве с правительством Липецкой области по поручению Президента Российской Федерации.

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