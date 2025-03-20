«Диасофт» адаптирует продукт для кредитования МСБ под бизнес-процессы банка за 2 недели

Компания «Диасофт» развивает программный продукт «Кредитный конвейер для МСБ», который помогает автоматизировать весь процесс кредитования организаций малого и среднего бизнеса – от заведения заявки до выдачи кредита. Продукт входит в состав единой цифровой платформы Digital Q.UP. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Готовые бизнес-процессы и экранные формы, реализованные в продукте, позволяют оперативно разрабатывать функционал и адаптировать его под процессы конкретного банка по кредитованию МСБ.

Например, на предпроектном этапе в одном из банков специалисты «Диасофт» всего за две недели подготовили демонстрационный прототип решения «Кредитование юридических лиц под залог недвижимости», чтобы показать его функционал в соответствии с запросами банка. Был создан процесс оформления заявки на кредитование с интеграцией с автоматизированной банковской системой (АБС) банка и CRM-системой. Если клиент действующий, информация о юридическом лице (адреса, контакты, связанные лица, коды ОКВЭД и т.д.) автоматически подтягивается при вводе ИНН. Документы и отчетность, которые предоставляет юридическое лицо, типизированы и хранятся в централизованном хранилище, это позволяет легче ориентироваться в документах разным службам банка. Реализован справочник объектов недвижимости: в процессе формирования заявки на кредит возможно автозаполнение данных о залоге при вводе кадастрового номера, если клиент ранее обращался за кредитом.

Также были созданы процессы параллельного принятия решения о кредитовании разными службами, заочное голосование кредитного комитета и утверждение сделки директором офиса и руководителем кредитного департамента. Для этого были реализованы рабочие места для 10 ролей. Сотрудникам назначаются задачи с регламентом и временем их обработки. Руководитель может назначать задачи или переназначать их на другого исполнителя, в случае если сотрудник ушел в отпуск или взял больничный лист.

Наряду с этим, подключен функционал для выгрузки информационной части для кредитной заявки в соответствии с Положением Банка России от 11.05.2021 №758-П «О порядке формирования кредитной истории».

Таким образом, продукт «Кредитный конвейер для МСБ» позволяет настроить процесс кредитования МСБ в сжатые сроки.